Apresentação 'Quintal do Nosso Coral' encerra setembro com uma viagem pela música popular brasileira

No próximo sábado (28) o polo cultural Poá da Gerando Falcões abre as portas para a realização de uma apresentação musical com os alunos da oficina de Canto Coral.

A proposta inédita visa passar por momentos da música popular brasileira através do pagode e samba, que tem um vínculo cultural significativo com as periferias brasileiras. Cerca de 70 alunos irão participar da apresentação, que se inicia às 11h.

No repertório, músicas de artistas como Fundo de Quintal, Grupo Revelação, Adoniran Barbosa, João Gilberto e vários outros. Entre elas, veremos “O Show Tem Que Continuar”, “Tá Escrito”, “Tiro Ao Álvaro”, “Trem das Onze” e mais.

Para Anderson Machado, coordenador cultural do polo, “a história do pagode e samba está intrinsecamente ligada com as periferias brasileiras. É, de certa maneira, uma forma de resistência cultural de outras manifestações artísticas. Os alunos e suas famílias poderão vivenciar parte desse repertório tão antigo e tão moderno.”

A exibição contará com medidas de acessibilidade, como rampas de acesso, local reservado para cadeirantes e pessoas de baixa visão, além de libras para pessoas com deficiência auditiva.