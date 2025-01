Artur Takayama se reúne com diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos de Suzano

O presidente da Câmara de Suzano, Artur Takayama (PL), recebeu na manhã desta segunda-feira (27) o presidente do Sindicato dos Funcionários e Servidores Públicos da Câmara, Autarquias, Fundações e Prefeitura de Suzano, Claudio Matsuda dos Santos, e o secretário Carlos Grilo. Ambos vieram entregar um comunicado em nome da diretoria do sindicato para congratular e desejar “sucesso e êxito” em sua jornada à frente do Legislativo. “Esta entidade, representante legítima dos Servidores Públicos Municipais de Suzano, se coloca à sua inteira disposição”, diz o documento.

Takayama agradeceu e se colocou à disposição do sindicato. “Reconheço a importância da entidade para os servidores e para o município”, afirmou.

Cãominhada

No sábado (25) Takayama participou da segunda edição da “Cãominhada”, evento de integração entre tutores e pets da cidade, organizado pela Secretaria de Meio Ambiente, que percorreu um trajeto de cerca de 1,5 quilômetro entre a praça Katuya Ashiuchi e Parque Municipal Max Feffer. O presidente da Câmara esteve ao lado do prefeito, Pedro Ishi (PL), e dos secretários de Meio Ambiente, André Chiang; de Governo, Alex Santos; e de Comunicação, Paulo Pavione, entre outras autoridades. Ele destacou a importância da realização de eventos como este para fortalecer os laços dos animais com seus tutores.