Bauducco amplia sua atuação social com a nova unidade do Instituto em Mogi

No dia 30 de outubro, o Instituto Bauducco inaugura sua mais nova unidade em Mogi das Cruzes (SP), ampliando sua atuação em prol do desenvolvimento pessoal, social e profissional dos jovens da região. Criado em 2018 pela Bauducco®, uma das marcas mais valiosas e consumidas do Brasil, o Instituto oferece um Programa de Formação Integral que, além de capacitar jovens na arte da panificação, foca no desenvolvimento de competências para inserção no mercado de trabalho. A primeira unidade foi inaugurada na região de Pimentas, em Guarulhos, e agora, com a nova unidade localizada na Vila Industrial o Instituto reforça seu compromisso com as comunidades locais, proporcionando aos estudantes bolsas de auxílio, vale transporte, cesta básica, alimentação no local e mentoria com colaboradores da Bauducco, e contribuindo com a geração de oportunidades para a comunidade local.

A primeira turma dessa unidade já começou a ter aulas no segundo semestre de 2024, com as 20 vagas disponíveis preenchidas. Para participar, os candidatos devem ter entre 18 e 21 anos, residir em Mogi das Cruzes, e demonstrar interesse por desenvolvimento pessoal e profissional. Além disso, é necessário ter uma renda familiar per capita de até meio salário-mínimo e disponibilidade para participar das atividades de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Com duração de 5 meses e um total aproximado de 450 horas de formação, os jovens participantes vivenciam diversas oficinas que vão além da panificação, abordando temas como autoconhecimento, mercado de trabalho, gestão de projetos e projeto de vida, preparando-os para dar os próximos passos em direção aos seus sonhos de maneira mais confiante e consciente. As inscrições para a próxima turma começam em dezembro no site do Instituto Bauducco.

Paulo Cardamone, diretor de Sustentabilidade da Bauducco, explica que a empresa está comprometida em gerar impacto positivo nas regiões onde está presente, priorizando a capacitação dos jovens do entorno de suas unidades. "Nosso objetivo é contribuir diretamente para o desenvolvimento das comunidades próximas à Bauducco, oferecendo ferramentas e oportunidades para que os participantes possam construir um futuro mais promissor. Acreditamos que, ao investir na formação e no fortalecimento dessas comunidades, ajudamos a criar uma sociedade mais justa e inclusiva", afirma.

Na unidade de Pimentas, em Guarulhos (SP), os resultados são expressivos e revelam o impacto positivo da iniciativa na comunidade. Até dezembro de 2023, 90% dos jovens encaminhados ao mercado de trabalho conseguiram aprovações em vagas formais, tanto no setor de panificação quanto em outras áreas, sempre respeitando os sonhos e perfis individuais dos participantes. Com 200 jovens diretamente impactados, incluindo os 40 que se formam no segundo semestre de 2024, o Instituto também beneficia indiretamente suas famílias, mudando histórias de vida para melhor. Além disso, os participantes têm acesso a um vasto repertório de 50 receitas de panificação, e contam com o apoio de mentores voluntários da Bauducco®, que compartilham suas experiências e orientações para auxiliar no desenvolvimento pessoal e profissional.

Para consolidar o programa, o Instituto Bauducco conta com uma sólida rede de empresas parceiras que sustentam sua missão de promover a empregabilidade e o desenvolvimento dos jovens. Entre as instituições colaboradoras estão a própria Bauducco® e Casa Bauducco, além de importantes nomes do setor de panificação, como Fabrique Paes, Padoca do Bem e Colibri Padaria Artesanal. As parcerias se estendem a empresas de logística, como Ellece Logística, e a gigantes como Nestlé, Outback, Gol Linhas Aéreas, Wizard, All 4 YouTH e Espaço TK.

Confira mais sobre as frentes que compõem o Programa de Formação Integral:

Panificação: A oficina se propõe a ser um espaço de experimentação, produção, descobertas e aprendizados a partir do saboroso universo dos pães. Carga horária: 170 horas.

Autoconhecimento: Um espaço para que os jovens se reconheçam e percebam, a partir desse processo, sua melhor maneira de existir nas diversas dimensões da vida. Carga horária: 120 horas.

Empreender-se: Uma oficina voltada à experimentação dos sonhos e à exploração de caminhos para alcançá-los – um mix de gestão de projetos e projeto de vida. Tudo isso de um jeito prático, leve e divertido. Carga horária: 60 horas.

Mundo do trabalho: Muita coisa mudou nos últimos anos, e no mundo do trabalho não foi diferente. Para além de dicas e ideias sobre como conquistar oportunidades de trabalho e renda, é fundamental saber como se manter no caminho profissional que desejamos. Carga horária: 32 horas.

Atividades especiais: Rodas de conversa, palestras, workshops, mentorias, visitas e encontros com convidados especialmente pensados para a ampliação do repertório sociocultural e profissional do grupo. Carga horária: 60 horas.

O endereço da unidade em Mogi das Cruzes: Rua Tenente Onofre Rodrigues de Aguiar, 901, Vila Industrial.