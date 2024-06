Caminhão danifica sistema de energia e altera funcionamento da Linha 11-Coral

A Linha 11 - Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) teve seu funcionamento alterado, na manhã desta quarta-feira (26), após um caminhão danificar o sistema de energia.

Segundo a CPTM, o veículo trafegava com a caçamba levantada por uma passagem de nível entre as estações Braz Cubas e Mogi das Cruzes e danificou o sistema de alimentação dos trens. De acordo com a companhia, as composições circularam em via única entre 9h10 e 14h45.

Neste período, os trens que partiram da Estação Luz, na capital paulista, seguiram com destino para Guaianases, Suzano e Estudantes. A circulação foi normalizada na tarde desta quarta-feira, segundo informou a CPTM.