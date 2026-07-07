Carreta da Dignidade inicia em Poá e deve atender mais de mil pessoas em situação de vulnerabilidade

A Prefeitura de Poá, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, em articulação com a Secretaria Municipal de Saúde, e em parceria com o Grupo ESocial, iniciou nesta segunda-feira (6) a operação da Carreta da Dignidade no município. A abertura oficial foi realizada às 9h, com a presença de autoridades municipais, no Terminal Rodoviário Pedro Fava, localizado no bairro Cidade Kemel. Os atendimentos seguem até o dia 20 de julho.

A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso da população em situação de rua e de extrema vulnerabilidade social aos serviços públicos, por meio de uma estratégia itinerante de acolhimento, orientação e encaminhamento à rede de proteção social e de saúde. A expectativa é realizar mais de mil atendimentos durante a ação.

Instalada no bairro Cidade Kemel, a Carreta da Dignidade atenderá moradores de Poá e também pessoas em situação de vulnerabilidade da região de divisa com São Paulo (Itaim Paulista), Ferraz de Vasconcelos e Itaquaquecetuba. A localização foi definida por favorecer o acesso da população que circula entre esses municípios.

Durante a permanência da Carreta da Dignidade, a população terá acesso gratuito a banhos quentes, kits de higiene pessoal, acolhimento e orientação social, oportunidades de qualificação profissional, testes rápidos para ISTs e tuberculose, orientação e disponibilização de implantes contraceptivos (Implanon), realização de curativos e encaminhamento ao CAPS para acompanhamento de pessoas com uso problemático de álcool e outras drogas.

Na parceria, a Prefeitura de Poá é responsável pela articulação institucional da ação, pela mobilização da rede de proteção social e pela oferta dos serviços de saúde realizados no local. O Grupo ESocial atua como parceiro operador da Carreta da Dignidade, disponibilizando a estrutura móvel equipada com lavanderia e espaço para banho quente destinados à população em situação de rua.

Desde o início do projeto, a Carreta da Dignidade já realizou mais de 5 mil atendimentos. Após a passagem por Guarulhos, Poá é o segundo município a receber a iniciativa.

Além da oferta de serviços essenciais, a ação promove acolhimento, orientação e encaminhamentos para a rede socioassistencial e de saúde, contribuindo para o acesso às políticas públicas e para o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.

O Grupo ESocial é a maior gerenciadora de projetos de impacto social do Brasil, atuando na implantação de serviços socioassistenciais em parceria com o poder público e a iniciativa privada. A organização já contabiliza mais de 3 milhões de atendimentos em todo o território nacional.

Serviço

Carreta da Dignidade – Poá

Período: 6 a 20 de julho

Abertura oficial: 6 de julho, às 9h

Local: Terminal Rodoviário Pedro Fava

Endereço: Rua Voluntários da Pátria, 229 – Cidade Kemel – Poá

Público-alvo: Pessoas em situação de rua e em situação de extrema vulnerabilidade social.