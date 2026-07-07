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Jornal Diário de Suzano - 07/07/2026
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Região

Férias em Movimento oferece curso de dança durante recesso escolar em Brás Cubas

Programação da Escola Fernanda Moretti Arte do Movimento reúne aulas para crianças, jovens e adultos entre os dias 6 e 17 de julho

07 julho 2026 - 11h17Por da Reportagem Local
O curso reúne aulas de ballet, dança contemporânea, teatro e outras atividades, com turmas divididas por faixa etária e nível de experiênciaO curso reúne aulas de ballet, dança contemporânea, teatro e outras atividades, com turmas divididas por faixa etária e nível de experiência - (Foto: Divulgação)

A Escola Fernanda Moretti Arte do Movimento realiza, entre os dias 6 e 17 de julho, o curso "Férias em Movimento", na sede da instituição, em Brás Cubas. A programação é voltada para crianças, jovens e adultos, atendendo tanto alunos que já praticam dança quanto pessoas interessadas em iniciar na modalidade.

O curso reúne aulas de ballet, dança contemporânea, teatro e outras atividades, com turmas divididas por faixa etária e nível de experiência. Para o público infantil, a programação inclui atividades lúdicas voltadas ao desenvolvimento da coordenação motora, da criatividade e da expressão corporal por meio de jogos teatrais.

Mais informações e matrículas podem ser obtidas pelo Instagram da escola, @arte_do_movimento, ou pelo WhatsApp (11) 91094-7066.

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