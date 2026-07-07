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Jornal Diário de Suzano - 04/07/2026
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Região

Procon fiscaliza 15 postos de combustíveis e orienta estabelecimentos sobre validade e informação

Ação teve caráter preventivo e orientativo, com foco na proteção do consumidor, clareza

06 julho 2026 - 19h05Por De Mogi
Ação teve caráter preventivo e orientativo, com foco na proteção do consumidor, clarezaAção teve caráter preventivo e orientativo, com foco na proteção do consumidor, clareza - (Foto: Divulgação/PMMC)

Na última semana, o Procon de Mogi das Cruzes fiscalizou 15 postos de combustíveis do município. A ação teve caráter preventivo e orientativo, com foco na proteção do consumidor, clareza das informações de preço e verificação da validade de produtos comercializados nos estabelecimentos.

Durante a fiscalização, as equipes verificaram bombas de abastecimento, painéis de preços, condições de exposição das informações ao consumidor e produtos disponíveis para venda, especialmente nas lojas de conveniência.

Uma das principais situações encontradas foi a ausência de informação adequada e visível sobre os preços praticados. Em diversos estabelecimentos, os valores não estavam expostos de forma clara, o que dificulta a comparação pelo consumidor antes do abastecimento.

Nesta primeira etapa, os responsáveis pelos postos foram orientados sobre a necessidade de adequação imediata. “A informação de preço deve ser clara, precisa e facilmente visualizada pelo consumidor, sem gerar dúvida sobre o valor efetivamente cobrado”, explica o coordenador do Procon, Álvaro Nicodemus Sanvida.
Também foram verificadas as datas de validade dos produtos colocados à venda. A comercialização de produto vencido ou sem informação adequada pode caracterizar infração às normas de defesa do consumidor.

O Procon informou que as fiscalizações terão continuidade na próxima semana. Caso sejam constatadas irregularidades persistentes, poderão ser adotadas as medidas administrativas cabíveis.

A orientação ao consumidor é que confira sempre o preço informado antes do abastecimento, observe o valor registrado na bomba e verifique a validade dos produtos adquiridos nas lojas de conveniência.

Denúncias podem ser encaminhadas ao Procon, que presta atendimento e esclarece dúvidas do consumidor pelo telefone (11) 4798-5090 ou pessoalmente, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, em uma das unidades presenciais que funcionam no Pronto Atendimento ao Cidadão – PAC do Centro Cívico ou de Braz Cubas, e no CIC de Jundiapeba.

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