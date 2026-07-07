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Jornal Diário de Suzano - 07/07/2026
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Região

MP combate fraudes em licitações da prefeitura de São Paulo

Servidores teriam favorecido empresas em troca de vantagens indevidas

07 julho 2026 - 09h50Por Agência Brasil
Servidores teriam favorecido empresas em troca de vantagens indevidasServidores teriam favorecido empresas em troca de vantagens indevidas - (Foto: Divulgação/MP-SP)

O Grupo de atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público (MP) de São Paulo, faz operação na manhã desta terça-feira (7) para investigar esquema de fraude em licitações na prefeitura da capital.

Uma apuração prévia indica que um ex-servidor comissionado, que atuava na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, e outro servidor, da Secretaria Municipal das Subprefeituras, direcionaram processos licitatórios para favorecer empresas em troca de vantagens indevidas. Os dois foram exonerados de seus cargos no início do ano.

De acordo com investigações do MPSP, os valores recebidos pelos servidores são incompatíveis com seus rendimentos. Eles compraram imóveis, veículos e outros bens em nome de outras pessoas. Isso pode configurar ocultação de patrimônio de origem ilícita.

As buscas são feitas nos endereços dos investigados, que podem ser acusados de corrupção, fraude em licitações e lavagem de dinheiro.

A prefeitura de São Paulo não é investigada nesta operação.

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