Carreta da mamografia chega a Itaquá no dia 22 de outubro

De 22 de outubro a 1 de novembro, Itaquaquecetuba vai receber a carreta da mamografia do governo estadual em parceria com a prefeitura. Ela ficará estacionada na Vila São Carlos, com distribuição de 50 senhas durante a semana e 25 aos sábados, por ordem de chegada.

O exame poderá ser realizado em pacientes com idade entre 50 e 69 anos apenas com a apresentação do RG e cartão SUS. Já para as mulheres entre 35 e 49 anos e acima de 70 é necessário apresentar o pedido médico, além do RG e cartão SUS.

O serviço vai operar de segunda a sexta, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h. "Essa parceria com o governo estadual traz muitos benefícios para a cidade. E, neste mês de conscientização, intensificamos as atividades para atender mais mulheres", disse o prefeito Eduardo Boigues.

Saúde

A Secretaria de Saúde preparou uma programação especial com foco na prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama e colo do útero. As unidades vão realizar coleta de papanicolau e palestras.

Na próxima segunda-feira (14), das 8h ao meio-dia, as atividades vão ocorrer na UBS Caiuby (estrada dos Índios, 1.125). Na segunda e na terça (15), das 15h às 22h, será no Centro de Saúde Infantil (rua João Vagnotti, 37 – Centro).

Na quarta (16) e na quinta (17), das 8h ao meio-dia, os trabalhos se concentram nas USFs Jardim Josely (rua Floresta, 43) e Piratininga (rua Teófilo Braga, 147), respectivamente. Das 14h às 17h, será na USF Pequeno Coração (rua Vasco da Gama, 341) também na quinta.

Na sexta (18), das 8h ao meio-dia, a ação chega ao Serviço de Assistência Especializada (rua Duque de Caxias, 187 – Centro). No dia 21, será a vez da UBS Jardim Odete (rua Visc. de Taunay, 270) receber a ação das 8h ao meio-dia e, das 14h às 17h, o Ambulatório de Saúde Mental (avenida Emancipação, 125 – Centro).

Nos dias 22, 23 e 24, das 8h ao meio-dia, as unidades do Centro (rua João Vagnotti, 221), Fortuna (estrada do Campo Limpo, 658) e Jardim América (rua Cel Rodovalho, 2.500) recebem a ação das 8h ao meio-dia, respectivamente.

Já no dia 25, das 9h ao meio-dia, será no CAIC (rua Quinze de Novembro - Jardim Europa) e se encerra no dia 29, com atividades das 8h ao meio-dia, na UBS Jardim Paineira (rua Serra do Paranapiacaba, 380).

"O objetivo é sensibilizar a população feminina sobre a importância dos cuidados com a saúde e incentivar a realização de exames preventivos. Esperamos que todas aproveitem a oportunidade", acrescentou a secretária de Saúde, Kelly Gasparini.

Mulher

A campanha Corte Solidário que está sendo realizada pela Secretaria da Mulher, Direitos Humanos e Cidadania, oferece corte de cabelo gratuito para quem deseja doar os fios para pacientes oncológicas.

A ação acontece nos dias 16, 23 e 30, das 13h às 17h, na Casa da Mulher (rua Guariri, 261 - Vila São Carlos). Apenas cabelos a partir de 10 centímetros podem ser doados e as interessadas devem se inscrever via WhatsApp (11) 97378-8568.

No dia 19, às 7h30, haverá uma caminhada contra o câncer de mama, com saída do Parque Ecológico (rua Cabrália Paulista, 100 - Estação). No dia 30, às 14h, a programação se encerra com uma palestra sobre a importância da autoestima e cuidado com a saúde mental na Casa da Mulher. Inscrições via WhatsApp (11) 97378-8568.

"Além de toda a programação, fechamos uma parceria com a Plena Saúde para a realização de 300 mamografias que já estão agendadas. Estamos trabalhando para garantir o bem-estar de todas", destacou a chefe da pasta, Hadla Issa.

Esporte

A Secretaria de Esporte e Lazer vai promover, no dia 26, das 9h às 18h, partidas de vôlei com temática do Outubro Rosa no Ginásio Municipal de Esportes Sumiyoshi Nakaharada (rua Santa Rita de Cássia, 173 - Vila Japão).

Social

Nas unidades do Desenvolvimento Social também vão ocorrer palestras sobre o tema. No dia 16, às 10h, será no CRAS Morro Branco (avenida Ítalo Adami, 2.023) e no dia 17, mesmo horário, no Caiuby (rua Ribeirão Preto, 9).

No dia 22, às 9h, acontece no Centro POP (avenida João Barbosa de Moraes, 994 - Vila Zeferina), no dia 23, às 10h, será no CRAS Paineira (rua Serra dos Carajás, 570) e no dia 25, às 9h30, na unidade da Quinta da Boa Vista (estrada de São Bento, 1.691).