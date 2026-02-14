Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sábado 14 de fevereiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 14/02/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Cidades do Alto Tietê reforçam protocolo 'Não Se Cale' no Carnaval

Dentre as ações está o asseguramento do protocolo "Não Se Cale" em bares, baladas, restaurantes e casas de espetáculos

14 fevereiro 2026 - 08h00Por Yasmin Torres - Da Reportagem Local
'NÃO SE CALE' Bares e restaurantes serão percorridos para garantir o cumprimento do protocolo'NÃO SE CALE' Bares e restaurantes serão percorridos para garantir o cumprimento do protocolo - (Foto: Divulgação/Governo de SP)

As cidades do Alto Tietê estão adotando medidas para garantir segurança às mulheres durante o período do Carnaval. Dentre as ações está o asseguramento do protocolo “Não Se Cale” em bares, baladas, restaurantes, casas de espetáculos e eventos na região.

Em Suzano não terá Carnaval de rua, e por isso não haverá ações específicas nos estabelecimentos comerciais em relação ao tema. No entanto, a Prefeitura informou que orientações para uma comemoração segura serão disponibilizadas nas redes sociais oficiais.

O Procon de Mogi das Cruzes irá percorrer bares e restaurantes para garantir o cumprimento do protocolo “Não Se Cale” nos espaços antes do início do Carnaval. A medida estabelece diretrizes sobre como proteger, acolher, orientar e agir de forma responsável quando necessário. 

Já o Procon de Ferraz de Vasconcelos esteve, nesta sexta-feira (13), com a Coordenadoria da Mulher nos bares e restaurantes da região onde houve blocos de Carnaval. Além disso, há ações de divulgação tanto em canais oficiais quanto em locais físicos sobre o protocolo “Não se Cale”. 

A Prefeitura de Itaquaquecetuba informou que as ações referentes ao Protocolo Não Se Cale ainda estão em fase de definição. Os detalhes serão divulgados pela administração em breve.

Em Poá não haverá uma ação específica em razão do Carnaval. No entanto, as equipes da Secretaria da Mulher, de Desenvolvimento Econômico e da Secretaria de Segurança atuarão durante todo o período, com atenção redobrada para garantir o cumprimento da legislação vigente, incluindo o protocolo “Não Se Cale”.

Santa Isabel também não terá ação específica para o período de Carnaval. Contudo a administração municipal informou que o protocolo “Não Se Cale” permanece em pauta no Procon, com as devidas orientações referente aos procedimentos a serem adotados, além da divulgação de cartazes informativos nos locais.

Protocolo Não Se Cale

O Governo de São Paulo colocou em vigor, desde agosto de 2023, o protocolo “Não Se Cale”. A iniciativa busca instruir os estabelecimentos para que seus colaboradores saibam prestar auxílio adequado às vítimas de assédio, abuso, violência e importunação, desde a saída do local em segurança até o acionamento da rede pública de saúde e segurança.

Segundo a nota oficial da Secretaria de Políticas para a Mulher no site sp.gov.br, trata-se de um fluxo completo de ações em prol das vítimas, que prevê inclusive um selo de reconhecimento para estabelecimentos conforme o nível de capacitação das equipes e estabelecimentos.

 

Deixe seu Comentário

Leia Também

Pedágio na Mogi-Bertioga vai arrecadar R$ 1,4 mi durante o Carnaval
Região

Pedágio na Mogi-Bertioga vai arrecadar R$ 1,4 mi durante o Carnaval

Obras na rua Manoel de Abreu, na Vila Margarida, recebem aplicação de asfalto
Região

Obras na rua Manoel de Abreu, na Vila Margarida, recebem aplicação de asfalto

Bloco "Libera o Alvará" reúne cerca de 320 pessoas em noite de celebração da OAB Suzano
Região

Bloco "Libera o Alvará" reúne cerca de 320 pessoas em noite de celebração da OAB Suzano

Carnaval 2026: rodovias de SP devem receber cerca de 24 milhões de veículos
Região

Carnaval 2026: rodovias de SP devem receber cerca de 24 milhões de veículos

Projeto social leva atendimentos gratuitos e atividades para crianças em Biritiba Mirim
Região

Projeto social leva atendimentos gratuitos e atividades para crianças em Biritiba Mirim

Secretaria da Saúde realiza ações de prevenção durante Carnaval de Ferraz
Região

Secretaria da Saúde realiza ações de prevenção durante Carnaval de Ferraz