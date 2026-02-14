Cidades do Alto Tietê reforçam protocolo 'Não Se Cale' no Carnaval

As cidades do Alto Tietê estão adotando medidas para garantir segurança às mulheres durante o período do Carnaval. Dentre as ações está o asseguramento do protocolo “Não Se Cale” em bares, baladas, restaurantes, casas de espetáculos e eventos na região.

Em Suzano não terá Carnaval de rua, e por isso não haverá ações específicas nos estabelecimentos comerciais em relação ao tema. No entanto, a Prefeitura informou que orientações para uma comemoração segura serão disponibilizadas nas redes sociais oficiais.

O Procon de Mogi das Cruzes irá percorrer bares e restaurantes para garantir o cumprimento do protocolo “Não Se Cale” nos espaços antes do início do Carnaval. A medida estabelece diretrizes sobre como proteger, acolher, orientar e agir de forma responsável quando necessário.

Já o Procon de Ferraz de Vasconcelos esteve, nesta sexta-feira (13), com a Coordenadoria da Mulher nos bares e restaurantes da região onde houve blocos de Carnaval. Além disso, há ações de divulgação tanto em canais oficiais quanto em locais físicos sobre o protocolo “Não se Cale”.

A Prefeitura de Itaquaquecetuba informou que as ações referentes ao Protocolo Não Se Cale ainda estão em fase de definição. Os detalhes serão divulgados pela administração em breve.

Em Poá não haverá uma ação específica em razão do Carnaval. No entanto, as equipes da Secretaria da Mulher, de Desenvolvimento Econômico e da Secretaria de Segurança atuarão durante todo o período, com atenção redobrada para garantir o cumprimento da legislação vigente, incluindo o protocolo “Não Se Cale”.

Santa Isabel também não terá ação específica para o período de Carnaval. Contudo a administração municipal informou que o protocolo “Não Se Cale” permanece em pauta no Procon, com as devidas orientações referente aos procedimentos a serem adotados, além da divulgação de cartazes informativos nos locais.

Protocolo Não Se Cale

O Governo de São Paulo colocou em vigor, desde agosto de 2023, o protocolo “Não Se Cale”. A iniciativa busca instruir os estabelecimentos para que seus colaboradores saibam prestar auxílio adequado às vítimas de assédio, abuso, violência e importunação, desde a saída do local em segurança até o acionamento da rede pública de saúde e segurança.

Segundo a nota oficial da Secretaria de Políticas para a Mulher no site sp.gov.br, trata-se de um fluxo completo de ações em prol das vítimas, que prevê inclusive um selo de reconhecimento para estabelecimentos conforme o nível de capacitação das equipes e estabelecimentos.