Cidades do Alto Tietê têm 85 obras em construção com investimento de R$ 685 mi

O Alto Tietê conta com pelo menos 85 obras em andamento avaliadas em R$ 685,5 milhões. Os trabalhos contemplam diversas áreas, como Saúde, Mobilidade Urbana, Segurança, Educação, entre outras.



Os números são das cidades de Suzano, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Poá, Arujá e Guararema. Biritiba Mirim, Salesópolis e Santa Isabel não responderam até o fechamento desta reportagem. Poá não apresentou os valores totais para as obras.

Suzano conta com 16 obras em andamento, com um investimento total de R$ 132,5 milhões. As áreas beneficiadas com os trabalhos são: Infraestrutura, com cinco obras; Saúde e Educação, com três; Transporte, Esporte, Segurança, Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Manutenção e Serviços Urbanos, com uma cada.

As obras que estão sendo executadas pela Prefeitura de Suzano são: Hospital Federal, Unidade Básica de Saúde (UBS) Parque do Colégio e Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Palmeiras na Saúde; prolongamento da Avenida Senador Roberto Simonsen, Avenida Jorge Bey Maluf, Rua Ernesto Joaquim de Souza, infraestrutura do Corredor Ecológico e Praça do Miguel Badra na Infraestrutura; Terminal de Palmeiras no Transporte; campus da Faculdade de Tecnologia (Fatec), creche na Estrada Takashi Kobada e Estudo de Impacto da Vizinhança (EIV) na Educação; Campo do Nova América no Esporte; sede da Secretaria de Segurança Cidadã na Segurança; Mercado Municipal no Desenvolvimento Econômico; Centro de Bem-Estar animal no Meio Ambiente; e reforma da sede da Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos.

Em Mogi são cinco obras em andamento, tendo um investimento total de R$ 333,1 milhões. De acordo com a Prefeitura, as obras são: sistema de esgotamento sanitário no Parque das Varinhas e Parque São Martinho; Corredor Nordeste; Rotatória do Habib’s; e o Programa Nova Mogi de Recuperação Asfáltica.

A Prefeitura de Itaquá informou que são 14 obras em andamento na cidade, sendo nove construções e cinco reformas. O investimento é de R$ 58,3 milhões. As áreas beneficiadas são Educação, Mobilidade, Saúde, Educação, Esporte, Desenvolvimento Social e Segurança.

As reformas realizadas pela Prefeitura são: das bases da Guarda Civil Municipal (GCM) na Vila São Carlos e no Jardim Maragogipe; da pista de skate da Vila Virgínia; no Centro de Convivência da Melhor Idade (Cemi); e do Terminal Manoel Feio.

Enquanto isso, as construções são do Terminal Piratininga, da Unidade Básica de Saúde (UBS) Jardim Tropical, base da GCM do Monte Belo, da clínica-escola para crianças autistas, da concha acústica no Parque Ecológico, dos campos dos Jardins Odete e Patrícia e das pré-escolas do Jardim Zélia e Vila Celeste.

A Prefeitura de Ferraz informou que são 18 obras em andamento no município. O investimento nesses trabalhos é de R$ 73,6 milhões.

As obras são: Reservatório de Amortecimento de Cheias; execução de 10 pontos de ônibus; manutenção e reparos na Escola Municipal de Ensino Básico (Emeb) Primorosa; revitalização das quadras do Ginásio Paulão, Vila Jamil, Vila Margarida e Vila Arbame; construção de quadra de areia; revitalização da Praça Kiwa Iwata; reforma do refeitório e acessibilidade do Parque Nosso Recanto; urbanização de viela entre a Rua Salvador Camargo e Avenida Dom Pedro II; execução de drenagem e pavimentação no Jacarezinho; reparos, manutenções preventivas e corretivas nas escolas; obras de infraestrutura e recapeamento em diversas ruas; requalificação de praças; reforma geral do Parque Nosso Recanto; revitalização, reforma e ampliação da Vila Olímpica; recuperação de estrutura e finalização das instalações do Centro de Convenções Raja Abissamra; e construção da quadra Halim Abissamra.

Em Poá, a Prefeitura informou que são sete obras em andamento, beneficiando as Secretarias de Obras, Saúde, Gabinete, Jurídico e Administração e Turismo.

Os trabalhos são de: pavimentação em diversas ruas; drenagem e travessia em aduelas do Córrego Paredão; reforma e adequação do Prédio Municipal; reforma do Gabinete da Prefeitura Municipal; construção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA); reforma da sala da Dívida Ativa e Protocolo Administrativo; e conclusão do edifício do Balneário Municipal, pavimentação e paisagismo das áreas destinadas a atividades de SPA.

A Prefeitura de Arujá conta com 15 obras em andamento, contemplando áreas como Saúde, Esportes e Lazer, Desenvolvimento Econômico, Educação, Assistência Social e Mobilidade Urbana. Estão sendo investidos mais de R$ 88 milhões nesses trabalhos.

As obras na cidade são: Centro de Psicologia e Fonoaudiologia; reforma e ampliação do Centro de Zoonoses; construções de banheiros para pessoas com deficiências em diversas unidades escolares; implantação de rampas e escadas em diversas unidades escolares; construção do Hospital Geral de Arujá; revitalização da Avenida Cícera Maria Rodrigues; Obra do Centro de Atenção Psicossocial (Caps) II; construção da UBS Jardim Emília; construção do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Mirante; ampliação do Senai; construção de vestiário e piscina no Complexo Calango; revitalização da Praça José Ferreira Neto; infraestrutura asfáltica da Rua Inair Rodrigues Benedito; bosque do Jardim Real; e reforma de espaço para instalação da Escola de Dança.

A Prefeitura de Guararema informou que atualmente são dez obras importantes, que contemplam áreas como Saúde, Educação, Lazer e Mobilidade Urbana. O destaque da administração é o Hospital Municipal de Guararema, que tem 90% das obras concluídas.

Além disso, a Prefeitura destacou a construção das escolas municipais Professora Consuelo Apparecida Tavares Neme, no Morro Branco, Professora Olga Oliveira Freire, no bairro D'Ajuda, e Professor João Raphael de Lara Netto, no Nogueira. Na Mobilidade Urbana, estão em andamento obras da nova ponte sobre o Rio Paraíba do Sul, que conecta ruas do bairro Morro Branco ao bairro Itaoca.

A Prefeitura também está realizando a construção do Centro de Eventos, Convenções e Exposições; de um novo prédio para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae); de um novo Complexo de Assistência Social; e de novos parques de lazer nos bairros Morro Branco e Guanabara.