Região

Após mais de 20 horas de falha, circulação de trens da Linha 11-Coral começa a ser normalizada

Linha sofreu falhas na rede aérea de energia

26 novembro 2025 - 10h00Por Laura Barcelos - da Reportagem Local
- (Foto: Laura Barcelos/DS)

A circulação de trens da linha 11-Coral, que atende a região do Alto Tietê, entrou em processo de normalização na manhã desta quarta-feira (26), após mais de 20 horas de falha, segundo a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). A falha elétrica deixou as plataformas lotadas e causou transtornos aos passageiros no horário de pico.

Durante a atuação da equipe de manutenção, que perdurou na madrugada e início desta manhã, os trens circularam com maiores intervalos e velocidade reduzida.

A linha havia sofrido falhas após um enroscamento do pantógrafo de uma composição na região de Corinthians-Itaquera na tarde desta terça-feira (25). Segundo a companhia, os técnicos de manutenção finalizaram os reparos na rede aérea de energia, o sistema de alimentação elétrica dos trens, por volta das 8h30 desta quarta.

A CPTM ressaltou que foram adotadas estratégias operacionais para atender os passageiros com abertura das transferências nas estações Tatuapé e Corinthians-Itaquera e acionamento do sistema Paese entre as estações Corinthians-Itaquera e Tatuapé. Os passageiros também tiveram como alternativa o uso da Linha 12-Safira da CPTM e 3-Vermelha do Metrô. 

Em nota, a companhia lamentou o ocorrido e pediu desculpas pelos transtornos causados.

