Com duas novas mortes por dengue, região atinge 41 vítimas fatais

Com a confirmação de duas novas mortes por dengue ,nesta terça-feira (20), a região chegou a 41 vítimas fatais pela doença em 2024. Suzano e Poá registraram um óbito cada.

Em Suzano, a vítima foi um homem de 50 anos, com histórico de anemia falciforme, que faleceu no dia 31 de maio no Hospital Regional Dr. Osíris Florindo Coelho, em Ferraz de Vasconcelos. Com esse caso, Suzano totaliza dez óbitos por dengue em 2024.

Em Poá, o óbito foi confirmado no dia 15 de agosto de 2024. A vítima era um homem de 78 anos, com comorbidades, que faleceu no dia 28 de maio de 2024, por critério clínico-epidemiológico. Com isso, Poá registra quatro mortes pela doença.

Segundo o Painel de Monitoramento da Divisão de Dengue, Chikungunya e Zika do Estado de São Paulo, Mogi das Cruzes é a cidade com o maior número de mortes por dengue na região, com 16 vítimas. Suzano vem em seguida, com dez óbitos. As demais cidades com registros de mortes por dengue são: Itaquaquecetuba (4), Poá (4), Santa Isabel (2), Biritiba Mirim (2), Guararema (2) e Ferraz de Vasconcelos (1). Arujá e Salesópolis são as únicas cidades da região que não tiveram vítimas fatais pela doença.