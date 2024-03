Com Gleisi e Marinho, PT lança Fabiano Soares pré-candidato a Prefeito de Itaquaquecetuba

A presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), Gleisi Hoffmann, e o ministro do trabalho, Luiz Marinho, participaram da atividade. Os deputados federais Arlindo Chinaglia e Alencar Santana também estiveram presentes.

Gleisi destacou a importância de um governo de esquerda e progressista para que a cidade possa se desenvolver e dar maior qualidade de vida para população e reafirmou o compromisso do partido com a pré-campanha de Fabiano. “Eu e o Presidente Lula apoiamos Fabiano, por acreditar que Itaquá pode mais”. Disse a Deputada Federal pelo estado do Paraná e presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann.

A pré-candidatura é um contraponto à atual gestão do PP que foi eleita na onda Bolsonarista de 2020.

Além dos petistas estiveram presentes também militantes do PCdoB e PV, que compõem a federação Brasil da Esperança, prestigiaram o evento dirigentes do PSOL, PDT, Solidariedade e PMB.

“Eu quero ser prefeito de Itaquá, pra poder mudar a vida das pessoas assim como o presidente Lula está fazendo no Brasil. Eu quero ser prefeito por saber que Itaquá pode mais”. Disse Fabiano em seu discurso.

Serviço:

Lançamento da pré-campanha de Fabiano Soares a prefeitura de Itaquá com Gleisi Hoffman e Luiz Marinho

Presentes;

Gleisi Hoffmann – Presidente Nacional do PT

Luiz Marinho – Ministro do trabalho (PT)

Arlindo Chinaglia – Deputado Federal (PT-SP)

Alencar Santana – Deputado Federal (PT-SP)

Romulo – Deputado Estadual (PT-SP)

Marcolino – Deputado Estadual (PT-SP)

Reis – Deputado Estadual (PT-SP)

Alcides Amazonas – Ex Deputado Estadual (PCdoB-SP)