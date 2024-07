Com investimento de R$ 3,3 mi, CS II é inaugurado em Ferraz

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos inaugurou, na manhã desta segunda-feira (1), o Centro de Saúde II (CS II) Mário Margarido da Silva. O investimento no espaço foi de R$ 3,3 milhões, sendo todo o valor de recursos próprios da administração. A unidade de saúde está localizada na Rua Japão, 120, no Centro da cidade.

O CS II funcionará de segunda a sexta-feira das 7 às 21 horas e de sábado das 7 às 17 horas. O espaço terá neurologia infantil e adulto, psiquiatria infantil e adulta, psicologia, oftalmologia, fonoaudiologia, nutricionista e educador físico.

O espaço conta com cinco consultórios e terá capacidade para fazer 12 mil atendimentos por mês, entre consultas e enfermagem. A unidade contará com 54 funcionários, que foram contratados por um novo concurso público.

“Abrimos um concurso público porque a quantidade de funcionários para fazer o atendimento era pouca. Para que a UBS se tornasse realidade, com atendimento digno e completo, foi necessário um concurso público para trazer mais profissionais para fazer o atendimento. São médicos, dentistas, auxiliares de enfermagem, enfermeiros, recepcionistas”, disse a prefeita Priscila Gambale em entrevista ao DS.

A chefe do Executivo ferrazense afirmou que a saúde é um legado de sua gestão, já que estava em uma situação complicada quando assumiu a Prefeitura. “Com certeza podemos dizer que é um legado da minha gestão. Não só na saúde, mas a gente se dedica bastante em todas as demais áreas para conseguirmos fazer entregas. A saúde é uma das principais, porque precisamos cuidar das nossas famílias e população. Estamos fazendo um trabalho de resgate na saúde, que estava em uma situação bem indesejada. Estamos buscando entregar qualidade e dignidade para as famílias ferrazenses”.

Priscila também falou sobre sua sensação de entregar o CS II, lugar onde, segundo ela, toda sua família foi vacinada. “É uma alegria muito grande de estarmos entregando mais uma UBS. Aqui era uma UBS muito antiga, uma das mais antigas da nossa cidade e estava em uma situação muito vulnerável. Fiações, mofo nas paredes, as cadeiras e os móveis estavam ruins. Não tinha condições nenhuma de atendimento à nossa população. Tivemos que demolir construir novamente para fazer o atendimento digno à população”.