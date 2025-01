Com presença de Gilberto Kassab, Condemat elege nova diretoria

Com a presença do secretário estadual de Governo, Gilberto Kassab (PSD), o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) + elegeu o prefeito de Itaquaquecetuba, Eduardo Boigues (PL), como presidente da entidade. A prefeita de Ferraz, Priscila Gambale (Podemos) será a vice. Logo após assumir o cargo, Boigues afirmou que a situação das prefeituras dos municípios do Alto Tietê é "complicada".

De acordo com o presidente do consórcio, com exceção de Salesópolis, todas as outras prefeituras passam por dificuldades. A justificativa seria o corte de repasses do Governo Federal. "Muito complicada. Todos. Houve um corte muito grande do Governo Federal na parte da educação. Itaquá perdeu R$ 20 milhões, metade do contrato da merenda", explicou Boigues.

Durante seu discurso, Boigues afirmou que a maior luta do Condemat será pela regionalização da Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (Cross). O assunto foi bastante abordado durante o período eleitoral. Segundo ele, o Alto Tietê conta com sete hospitais de referências no Estado, mas os pacientes são transferidos para municípios de outras regiões. "O maior sonho de todos nós é a regionalização do Cross. Nossas vagas estão indo embora. Temos que gastar com transporte, setor de ambulância para levar nossos pacientes para outras cidades", afirmou. O secretário estadual de Governo, Gilberto Kassab, disse que dimensão populacional e eleitoral é incompatível com orçamento dos prefeitos e, por isso, reforçou a importância da parceria dos municípios. “A união é fundamental”.

Diretoria

A nova diretoria do consórcio é composta pelos prefeitos: Eduardo Boigues (presidente), de Itaquá, Priscila Gambale (vice-presidente), de Ferraz, José Luiz Eroles Freire, o Zé, de Guararema (1° tesoureiro), o Walid Hamid, mais conhecido como Aladim, de Mairiporã (2° tesoureiro) e Lucas Sanches, de Guarulhos (secretário).

O Conselho Fiscal será presidido por Dr. Camargo (Arujá), que também conta com os prefeitos Pedro Ishi, de Suzano, Rodolfo Marcondes, de Salesópolis, Dr. Carlos Chinchila, de Santa Isabel, Gabriel Prianti, de Igaratá.