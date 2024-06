Com presença de lideranças estaduais, PT lança comitê político em Itaquá

O PT lança neste sábado (15), às 17 horas, o comitê político do pré-candidato a prefeito na cidade, Fabiano do PT. O evento contará com lideranças políticas importantes do partido na região e no estado.

Entre os confirmados estão os deputados federais Alencar Santana e Kiko Celeguim, os deputados estaduais Simão Pedro e Rômulo Fernandes, além de diversas outras autoridades do Partido dos Trabalhadores, o lançamento do comitê promete ser um marco na trajetória política de Fabiano do PT.

Além da inauguração do comitê político, o evento também marcará o lançamento da Caravana "Itaquá Pode Mais", um movimento que percorrerá todos os bairros da cidade para ouvir as demandas e necessidades da população. Sob a liderança de Fabiano do PT, a Caravana tem como objetivo principal promover um diálogo aberto e transparente com os moradores, buscando entender suas preocupações e aspirações para o futuro de Itaquaquecetuba.

Com um histórico de compromisso com a justiça social e a inclusão, Fabiano do PT recebeu a indicação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ser o pré-candidato à prefeitura de Itaquaquecetuba. Sua trajetória política é marcada pela defesa dos direitos dos estudantes, trabalhadores e pela busca incansável por uma cidade mais justa e igualitária para todos.

O lançamento do comitê político e da Caravana "Itaquá Pode Mais" será na Rod. Alberto Hinoto, 3540 - Jardim Nova Itaquaquecetuba e representa o pontapé inicial para uma campanha pautada na escuta ativa, na participação popular e na construção coletiva de soluções para os desafios que Itaquaquecetuba/SP enfrenta.