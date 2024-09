Com últimas instalações em 2023, Suzano tem 74 semáforos

A cidade de Suzano conta, atualmente, com 74 semáforos, de acordo com a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana. A última instalação de equipamentos foi realizada em 2023 e no momento não está prevista uma maior implantação.

Do total de 74 semáforos, 49 são monitorados pelo Centro de Controle Operacional Semafórico (CCOS), que entrou em funcionamento no ano passado e permite a verificação automática de problemas causados por falta de energia e a intervenção de forma pontual, garantindo uma melhor fluidez em momentos de maior fluxo de veículos.

Em 2023 foram instalados cinco equipamentos: nos cruzamentos das ruas Jeca Tatu e Caboclos, na Vila Urupês; da avenida Antônio Marques Figueira com a rua Campos Salles, no Centro; da avenida Antônio Marques Figueira com a rua Shoichi Masuda, na Vila Figueira; da estrada dos Fernandes com a rua Alcides Pizzolito, no Jardim Casa Branca; e das ruas General Francisco Glicério e Campos Salles, no Centro.

A pasta ressaltou que fez a instalação em junho deste ano de uma botoeira para as pessoas com deficiência visual no semáforo do cruzamento entre as avenidas Mogi das Cruzes e Senador Roberto Simonsen, no Jardim Imperador.

O equipamento auxilia na travessia de pedestres que circulam pelas duas vias, conta com avisos sonoros e táteis, funciona 24 horas por dia e está interligado à CCOS.