Confira as seleções de emprego da primeira semana de novembro em Itaquá

O programa Itaquá Mais Emprego abre o mês de novembro com cinco seleções de emprego ao longo desta semana. Para concorrer é necessário ter a partir de 18 anos.



Nesta terça (5), às 9h, acontece a seleção de auxiliar de logística para pessoas com deficiência e não é necessário ter experiência. No mesmo dia, às 10h, a seleção é para o mesmo cargo, não precisa ter experiência, mas é necessário ter ensino médio completo e CNH B.



Na quarta (6) e na quinta (7), às 8h30, haverá seleção para auxiliar de logística com ou sem experiência. Ainda na quinta, às 10h, as vagas são para ajudante geral e motorista de caminhão com CNH D. As duas exigem experiência de seis meses comprovada em carteira.



Para participar é necessário comparecer antes na Secretaria de Emprego e Desenvolvimento Econômico (rua Dom Thomaz Frey, 89 – Centro), procurar o setor do Itaquá Mais Emprego para realizar o cadastro e ser encaminhado para a entrevista.



No dia da seleção, é necessário estar com o RG, CPF, currículo impresso e caneta. O atendimento é por ordem de chegada e com limite de senha. As entrevistas acontecem na própria secretaria.



"As oportunidades de emprego estão crescendo na cidade. Toda semana atualizamos nosso quadro de vagas, renovando as chances para todos", disse o secretário de Emprego e Desenvolvimento Econômico, Luciano Dávila.



"As nossas seleções são um sucesso e uma maneira fácil de apresentar o candidato ao empregador. É muito gratificante ver nossos munícipes conquistando a vaga e podendo ter sua renda", finalizou o prefeito Eduardo Boigues.



Outras oportunidades podem ser encontradas no mural de vagas: cutt.ly/gwtFn1hh.