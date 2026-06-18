Copa Junina Poá exibe Brasil x Haiti em mega telão de 50 m² nesta sexta-feira

A Copa Junina Poá volta a ser palco da paixão nacional nesta sexta-feira (19), com a transmissão do confronto entre Brasil e Haiti pela Copa do Mundo FIFA 2026. A expectativa é de mais uma noite de muita emoção, torcida e celebração na Praça de Eventos Lucília Gomes Felippe (avenida Antônio Massa, 150), que contará com mega telão de LED de 50 metros quadrados, atrações gratuitas para as crianças, praça de alimentação e toda a atmosfera que marcou o primeiro jogo da Seleção Brasileira, transformando o espaço em um ponto de integração e lazer para as famílias poaenses.



A programação especial preparada pela Prefeitura de Poá terá início antes mesmo da bola rolar. Os portões serão abertos às 18h30, permitindo que poaenses e visitantes aproveitem toda a estrutura montada para receber o público com conforto, segurança e entretenimento. Na próxima quarta-feira (24), a festa continua com a transmissão de Brasil x Escócia, com abertura dos portões às 16h.



Idealizada pelo prefeito Saulo Souza, a iniciativa integra a programação da Copa Junina Poá 2026 e oferece à população uma experiência inédita durante o Mundial. Pela primeira vez na história do município, os jogos da Seleção Brasileira estão sendo transmitidos em uma grande arena pública, reunindo esporte, cultura, lazer e convivência em um único espaço.



O sucesso da estreia reforçou a adesão do público e mostrou o entusiasmo dos poaenses em acompanhar juntos a caminhada do Brasil na Copa do Mundo. Durante a primeira transmissão, a Praça de Eventos foi tomada pelo verde e amarelo, com famílias, crianças e amigos vibrando a cada lance da Seleção em um ambiente de confraternização e alegria.



Além da transmissão da partida contra o Haiti, o público poderá aproveitar espaços instagramáveis temáticos, praça de alimentação com comidas típicas e brinquedos infláveis gratuitos para as crianças, além de pipoca e algodão-doce distribuídos durante o evento.



Para o prefeito Saulo Souza, o sucesso da primeira exibição aumenta a expectativa para mais uma grande noite de celebração. “A estreia foi emocionante e mostrou a força da nossa população quando se reúne para celebrar momentos especiais. Ficamos muito felizes em ver as famílias ocupando esse espaço com alegria, segurança e espírito de união. Agora, queremos repetir essa grande festa no jogo contra o Haiti. Convido todos os poaenses para vestir a camisa do Brasil, trazer a família e participar de mais uma noite inesquecível na Praça de Eventos. Vamos juntos torcer pela nossa Seleção”, destacou o prefeito.



Ponto de Troca de Figurinhas



O clima de Copa do Mundo também segue movimentando o município por meio do Mega Ponto de Troca de Figurinhas da Copa do Mundo FIFA 2026. Instalado na Praça da Bíblia, na avenida Nove de Julho, nº 22, o espaço funciona diariamente, das 8h às 21h, até o encerramento do Mundial, no dia 19 de julho. O local conta com cobertura, mesas, cadeiras, iluminação e segurança, proporcionando conforto para crianças, jovens, famílias e colecionadores compartilharem a paixão pelo futebol.