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Jornal Diário de Suzano - 18/06/2026
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Saúde

Obra da UBS do Boa Vista começa com trabalhos de terraplanagem

Nova unidade terá oito consultórios, farmácia e espaço para telemedicina; investimento de R$ 5,8 milhões ampliará a Atenção Primária na região norte

18 junho 2026 - 15h32Por de Suzano
- (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

A obra da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Boa Vista, localizada na rua Dirceu Talarico de Aguiar, começou nesta semana com a execução dos serviços de terraplanagem. A etapa inicial está próxima de ser concluída e também contempla a construção do muro de arrimo, estrutura responsável por garantir a contenção e a estabilidade do solo.

Após a conclusão desses trabalhos, a próxima fase será a implantação do gabarito da obra, que permitirá a demarcação dos pontos onde serão instaladas as estacas. Na sequência, as equipes vão iniciar a execução das fundações e da estrutura do novo equipamento público.

O prefeito Pedro Ishi acompanhou o início das intervenções nesta quinta-feira (18/06), ao lado do secretário de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano, Samuel Oliveira, e dos vereadores José de Oliveira Lima, o Zé Oliveira; Marcos Antônio dos Santos, o Maizena; e Max Eleno Benedito, o Max do Futebol.

A construção da unidade recebe investimento de R$ 5.860.149,66, com os recursos necessários já repassados para a execução dos serviços. O prazo previsto para a conclusão da obra é de 16 meses.

O projeto da nova UBS contempla oito consultórios e ambientes destinados à telemedicina, farmácia, inalação, curativos, aplicação de medicamentos e demais procedimentos relacionados aos atendimentos da atenção básica.

A implantação do equipamento ampliará a capacidade de atendimento da rede municipal de saúde na região norte, fortalecendo o acesso dos moradores aos serviços próximos de suas residências. A nova estrutura também proporcionará mais conforto, qualidade e melhores condições de trabalho para pacientes e profissionais.

O secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos explicou que os trabalhos iniciais são fundamentais para garantir segurança às próximas fases da construção. “Estamos finalizando a preparação do terreno e executando o muro de arrimo, que dará a sustentação necessária ao solo. Com essa etapa concluída, partiremos para a marcação das estacas e para as fundações, avançando na construção da estrutura da nova unidade”, afirmou Samuel Oliveira.

O prefeito Pedro Ishi destacou a importância da obra para o fortalecimento dos serviços de saúde. “A futura unidade do Boa Vista representa um investimento importante na saúde e na qualidade de vida da população da região norte. Será uma unidade moderna, completa e preparada para ampliar os atendimentos, garantindo mais conforto e dignidade aos moradores e aos profissionais que atuarão no local”, declarou.

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