Perto do fim do prazo, Junta Militar de Suzano alista mais de 1,8 mil jovens

Mais de 1,8 mil jovens já realizaram cadastro para alistamento em Suzano neste ano. O prazo da Junta de Serviço Militar para realizar o procedimento, que é obrigatório para os jovens do sexo masculino que completam 18 anos em 2026, termina no próximo dia 30. Até o momento, 1.843 cidadãos nascidos em 2008 já foram inscritos, número que deve crescer nos próximos dias, já que a expectativa é se aproximar da marca registrada no ano passado, quando 2.409 jovens efetuaram o alistamento.

O procedimento pode ser realizado de forma on-line, por meio do portal oficial do Exército Brasileiro (alistamento.eb.mil.br/), ou presencialmente na sede da Junta Militar de Suzano, localizada na rua Ester Boros, 76, no bairro Jardim Vitória. Para o atendimento presencial, é necessário apresentar documento de identidade, CPF e comprovante de residência atualizado. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7 às 16 horas. Em caso de dúvidas, os munícipes também podem entrar em contato pelo telefone (11) 4744-7231.

Os números demonstram que Suzano mantém uma média superior a 2 mil alistamentos anuais ao longo da última década. Em 2016, foram registrados 2.862 jovens; em 2017, 2.736; em 2018, 2.426; em 2019, 2.193; em 2020, 1.901; em 2021, 2.215; em 2022, 2.149; em 2023, 2.174; em 2024, 2.167; e, em 2025, 2.409 alistados.

Além de realizar o cadastro, a Junta Militar alerta que os jovens devem conferir se o processo foi efetivamente concluído. Ao final do preenchimento das informações no sistema, é indispensável que apareça a mensagem "Seu alistamento foi concluído com sucesso". Caso esse aviso não seja exibido, o cidadão deverá repetir o procedimento, pois os dados podem não ter sido registrados corretamente.

Após o encerramento do período de alistamento, os jovens também precisam acompanhar sua situação junto ao Exército Brasileiro pelo mesmo portal utilizado para o cadastro. Será por meio da plataforma que o cidadão poderá verificar se foi dispensado do serviço militar ou se deverá prosseguir para as próximas etapas da seleção. Aqueles que não conseguirem consultar as informações pela internet deverão comparecer à Junta Militar durante a primeira quinzena de julho para receber as orientações necessárias.

O prefeito Pedro Ishi, que também preside a Junta de Serviço Militar de Suzano, orientou que os jovens respeitem o prazo estabelecido e mantenham sua situação regular perante o Exército Brasileiro. "O alistamento militar é uma obrigação prevista para todos os jovens do sexo masculino que completam 18 anos e representa um compromisso importante com o País. Por isso, reforço meu pedido àqueles nascidos em 2008 que realizem o cadastro dentro do prazo e acompanhem sua situação após o encerramento do período. Esse processo é fundamental para manter a regularidade do cidadão e contribuir com a defesa nacional", afirmou o prefeito.