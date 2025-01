CPTM prevê viagens a cada 3 min entre Suzano e Barra Funda e 9 'novas' estações

O processo de concessão das linhas da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) prevê viagens a cada 3 minutos, entre Barra Funda e Suzano, e 6 minutos, entre Suzano e César de Souza, em Mogi das Cruzes.

Além disso, o Alto Tietê vai ganhar nove estações “novas” com a reconstrução de Jundiapeba, Mogi das Cruzes e Estudantes; somadas às reformas de mais cinco: Antônio Gianetti Neto, Ferraz de Vasconcelos, Poá, Calmon Viana e Suzano.

Todas são da Linha-11. Somadas à Linha-12, a região ganha a reconstrução da estação de Itaquá.

A expectativa é de que na Linha-12, as viagens sejam a cada 3,25 minutos até Itaquaquecetuba, e 6,5 minutos até Suzano.

A Secretaria de Parcerias de Investimentos (SPI), publicou o edital de parceria público-privada (PPP) do projeto de mobilidade urbana Lote Alto Tietê, que inclui as Linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade de trens metropolitanos, atualmente operadas pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), além do serviço do Expresso Aeroporto. A concessão vai beneficiar 4,6 milhões de habitantes da zona leste de São Paulo, além de Guarulhos, Ferraz de Vasconcellos, Poá, Suzano, Itaquaquecetuba e Mogi das Cruzes. O leilão está marcado para 2025.

A concessão das linhas faz parte do Programa de Parcerias de Investimentos do Estado de São Paulo (PPI-SP) e prevê investimentos de R$ 13,9 bilhões no prazo de 25 anos. O projeto prevê a construção de dez novas estações para atender a população, sendo oito pela concessionária e duas pelo Metrô (Penha e Gabriela Mistral), além da reconstrução e ampliação de outras sete e a reforma das demais estações existentes.

Atualmente, as três linhas somam 102 quilômetros de extensão, com 29 estações em operação.

Com a concessão, haverá a ampliação de 22,6 km nas três linhas; recuperação e modernização da rede aérea, da via permanente e do sistema de sinalização; e a aquisição de novos equipamentos e reformas necessárias para operação dos trens. A demanda estimada em 2050, segundo os estudos, é de 1,3 milhão passageiros/dia.

Expansões nas linhas e investimentos bilionários

A Linha 11 – Coral terá expansões em seus dois sentidos: no Centro da cidade de São Paulo, será estendida da Estação da Luz até a Estação Palmeiras-Barra Funda e, em Mogi das Cruzes, será prolongada em mais quatro quilômetros, da Estação Estudantes até a Estação César de Sousa.

A Linha 12 – Safira terá extensão entre a Estação Calmon Viana e a Estação Suzano, com cerca de 3 km de novos trilhos e nova integração com Linha 11. Também ganhará nova integração com a Linha 13 – Jade nas futuras estações Cangaíba e Gabriela Mistral.

A Linha 13 – Jade também terá expansão em seus dois sentidos: no sentido Guarulhos, será estendida da Estação Aeroporto-Guarulhos até a região de Bonsucesso, com 4 novas estações e 10,4 km de novos trilhos. Já no sentido São Paulo, será estendida até a Estação Gabriela Mistral, com 2 novas estações e 5,2 km de extensão.

O Serviço Expresso Aeroporto também terá melhorias, com a inclusão da Estação Gabriela Mistral e diminuição do intervalo entre os trens, com viagens a cada 60 min (pico) e 30 min (vale).

O leilão do Lote Alto Tietê acontecerá no primeiro trimestre de 2025.

“O novo contrato de concessão tem uma série de inovações e melhorias regulatórias. No projeto, estamos prevendo um programa de investimentos iniciais, uma fase de transição operacional de 24 meses, com previsão de treinamentos e operação assistida para possibilitar uma melhor transição entre CPTM e o novo operador, além de estudos para resiliência climática e eventos climáticos extremos.

O leilão está marcado para o dia 28 de março de 2025, na sede da B3, em São Paulo”, afirma Rafael Benini, secretário de Parcerias em Investimentos (SPI).