CPTM retoma circulação com dois loops na Linha 11 - Coral a partir de segunda

A partir desta segunda-feira (03/06) a CPTM retorna a estratégia de circulação na Linha 11-Coral com apenas dois loops. Entre segunda e sexta-feira, nos horários de pico (das 5h30 às 9h e das 16h às 20h), os trens que saem da Estação da Luz terão como destino a Estação Guaianases (loop interno) e a Estação Estudantes (loop externo), com intervalos médios programados de 3,5 e 7 minutos, respectivamente. No sentido oposto, os trens que saem da Estação Estudantes também seguirão até a Estação da Luz.

Conforme anunciado em abril, na sexta-feira (31/05), os trens da Linha 11-Coral já adotaram a estratégia de dois loops nos horários de picos da manhã e da tarde como teste para garantir a segurança na circulação.

O trecho entre as estações Suzano e Estudantes, no município de Mogi das Cruzes, é cortado por seis passagens em nível (PN) que impõem restrição de velocidade às composições que passam pelos locais, o que interfere pontualmente no tempo de viagem no trajeto. A redução da velocidade dos trens é necessária para garantir a segurança de motoristas e pedestres, sendo quatro delas destinadas a passagens de veículos e pedestres e outras duas exclusivas para passagens de pedestres. Por estes motivos, o encerramento dessas travessias é fundamental para que a CPTM possa aumentar a velocidade de circulação dos trens e diminuir o intervalo médio entre composições no trecho da região do Alto Tietê, beneficiando os passageiros de toda a linha.

A CPTM continuará atenta aos resultados operacionais na Linha 11-Coral e poderá adotar novas estratégias sempre visando melhorar a fluidez na circulação.