CPTM terá alterações na circulação neste fim de semana para obras de modernização e manutenção

O fim de semana de 31/08 e 01/09 será marcado por algumas mudanças de plataformas em estações de três das cinco linhas da CPTM para embarque e desembarque. As alterações serão necessárias para que sejam realizadas obras de manutenção e modernização para a garantia da segurança e conforto dos passageiros, principalmente nos horários de pico durante a semana.

Na Linha 10-Turquesa, a partir das 21h de sábado até o final da operação comercial de domingo, tanto o embarque quanto o desembarque na Estação Mauá acontecerão pela Plataforma 4, enquanto na Estação Capuava será utilizada apenas a Plataforma 2. Serão realizadas obras de montagem de um Aparelho de Mudança de Via (AMV) e sua interligação com o Pátio Mauá Norte, além de testes de ultrassom, regularização de lastro, gabaritagem de rede aérea e testes operacionais de circulação, entre outros serviços. Já na Linha 7-Rubi, a Estação Botujuru utilizará a Plataforma 1 para o embarque e o desembarque entre 4h e 17h de domingo. Neste período, serão realizados serviços como substituição de dormentes de madeira, soldas e limpeza de faixa. Na Estação Lapa, entre 9h e 16h, também a Plataforma 1 será a única a ser utilizada pelos passageiros para serviços de pintura externa.



Linhas 11-Coral, 12-Safira e Expresso Aeroporto



O Expresso Aeroporto também terá alteração no domingo, a partir das 18h até o final da operação comercial. Os trens partirão e encerrarão a viagem na Estação da Luz, devido a execução de rede complementar para atender os cabos de energia da nova Subestação na região da Barra Funda.



Outras linhas da CPTM também serão afetadas pelas obras de manutenção e modernização. Na Linha 11-Coral, durante toda a operação comercial de domingo os trens utilizarão a Plataforma 1 nas estações Ferraz de Vasconcelos e Suzano. Já em Mogi das Cruzes será utilizada apenas a Plataforma 3. Neste período, a CPTM irá realizar a pintura de escada e corrimões na passarela metálica da Estação Calmon Viana, substituição de cabos (cobre por alumínio) no trecho entre Ferraz de Vasconcelos e Calmon Viana e substituição de dormentes (madeira por concreto) em Mogi das Cruzes, entre outros serviços.

Na Linha 12-Safira, a mudança será na Estação Tatuapé. Entre 4h e 20h de domingo, o embarque e o desembarque serão realizados na Plataforma 2 para que a equipe de manutenção prossiga com a substituição de um cabo mensageiro, além de outros serviços. Os funcionários das estações estarão à disposição para auxiliar os passageiros nos seus deslocamentos. Todas as mudanças na operação estão sendo informadas aos passageiros por avisos sonoros, painéis eletrônicos e sinalização nos locais. É possível também acompanhar pelas redes sociais da companhia e esclarecer dúvidas pelos canais de atendimento: Central de Relacionamento no 0800 055 0121 ou pelo WhatsApp (11) 99767-7030.