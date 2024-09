Cultura de Ferraz lança exposição no Castelo Zenker

No intuito de resgatar o passado da cidade de Ferraz de Vasconcelos, a Prefeitura lança nesta quinta-feira (26), a exposição “Ferraz Antiga”, que ficará no Centro Cultural Castelo Zenker até 20 de outubro, com visitação gratuita de quinta a domingo, das 10 às 17 horas.

A ideia é recriar momentos marcantes do município em diversos ambientes do prédio histórico, recriando o cotidiano da cidade, por maquetes iluminadas, e trazendo elementos originais, anterior a emancipação político-administrativa, a saber: 1953.

Segundo a titular da pasta, Ana Rosa Augusto Rodrigues, o resgate cultural ferrazense vai de encontro à população. “Um povo sem história é como uma árvore sem raiz; precisa ter profundidade. Montamos esta exposição que fará uma justa memória aos pontos cruciais que fizeram do nosso povo, estes valentes apaixonados pela cidade de Ferraz de Vasconcelos”, disse.

O Centro Cultural Castelo Zenker está situado na Rua do Castelo, 95, no Jardim do Castelo. Mais informações, basta entrar em contato pelo número 4677-7238.