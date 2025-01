Curso pré-vestibulinho encaminha estudantes ferrazenses para escolas técnicas e estaduais

O sonho de ingressar os estudos em escolas técnicas e estaduais se tornou realidade na vida de 55 estudantes ferrazenses por meio do Cursinho Preparatório Pré-Vestibulinho, promovido em 2024 pela Secretaria de Educação de Ferraz de Vasconcelos. A conquista é motivo de orgulho para toda a comunidade escolar e consolida o projeto educativo que preparou os alunos do 9° ano do ensino fundamental.

As duas edições do cursinho contribuíram para a formação de mais de 200 jovens, com o objetivo de incentivá-los a continuarem os estudos a longo prazo. Foi um espaço de orientação e motivação que, durante seis meses, intensificou os conteúdos pedagógicos cobrados em provas e simulados, ajudou a criar hábitos e rotinas de estudo com técnicas para resolver as questões de forma eficiente, além de oferecer apoio no processo de escolha pela profissão.

A participação da Isabella Rodrigues da Conceição, ex-aluna da Emeb Primorosa Jorge do Nascimento, é notável e inspiradora. Com foco e determinação, foi aprovada em três Escolas Técnicas Estaduais (Etecs), nos cursos de Marketing, Desenvolvimento de Sistemas e Secretariado. Além de contribuir nos estudos, o cursinho permitiu a formação de novas amizades e amenizou sua ansiedade.

“Na hora da prova, quando chegava as questões que eu não sabia, lembrava das aulas do cursinho. A prova pode ser desafiadora, mas o sentimento de conseguir concluí-la, sabendo que dei o meu máximo e apliquei tudo o que estava ao meu alcance, não tem preço”, destaca. A jovem ainda agradece a dedicação dos professores, que foram gentis e colaboraram ao máximo para compreensão das matérias. “Eu recomendo o projeto para todos aqueles que querem se sentir mais calmos e preparados para alguma prova ou simulado no futuro”.

De acordo com a Secretaria de Educação, a expectativa é que a terceira edição do cursinho seja novamente um grande sucesso neste ano e alcance ainda mais inscrições. “Todas as nossas escolas que atendem o último ano do ensino fundamental incentivam a participação dos estudantes, pois sabemos que concorrer a vagas em unidades técnicas ou estaduais nem sempre é fácil. Acreditamos que cada aluno tem um grande potencial e, com dedicação e o apoio certo, pode alcançar seus objetivos”, afirma a titular, Paula Trevizolli.