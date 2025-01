Deputado da região, André do Prado é cotado para ser vice de Tarcísio

O atual presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, André do Prado (PL), deputado que tem como reduto político o Alto Tietê, é cotado para concorrer como vice na chapa de reeleição do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) nas eleições de 2026.

Tarcísio é o atual governador do Estado e deve se candidatar à reeleição. O atual vice, Felício Ramuth (PSD), ainda é o nome para seguir na chapa, mas André do Prado ganha força na disputa. A informação é do jornal O Estado de São Paulo e foi divulgada nesta quinta-feira.

André já foi vereador e prefeito de Guararema, e atualmente está em seu quarto mandato como deputado estadual.

O nome de André para assumir a Alesp, o maior parlamento estadual da América Latina, não teve apoio inicial de Tarcísio, mas foi bancado por Valdemar Costa Neto, o Boy, conforme reportagem do Estadão.

Apesar de no início não ter apoio do governador, nos últimos meses vem conquistando respeito do Republicano, ao conseguir, por exemplo, viabilizar a privatização da Sabesp, a PEC da Educação e o programa de escolas cívico-militares.

Segundo a reportagem do Estadão, o presidente da Alesp é bem-visto até mesmo por parlamentares da oposição, em especial o PT.

Conforme a reportagem, deputados petistas ouvidos pelo Estadão dizem que André do Prado tem uma postura mais “democrática” e mantém diálogo com todos e atende demandas da oposição.

Na entrevista ao jornal, o deputado responde: “Eu sou de uma ala mais moderada. Uma ala que procura fazer uma convergência maior do que uma ala, muitas vezes, que tem um pensamento mais forte, direcionado”.

O diálogo que mantém com todos permitiu, segundo a reportagem, a aprovação de sua reeleição como presidente da Alesp, assim como de toda mesa diretora, algo inédito até o momento.

A reportagem cita que André tem prestígio entre o governador e líderes do PL, como Boy e Bolsonaro. E cita os prefeitos de 50 cidades que ele conseguiu eleger, como Suzano, Mogi e Itaquá.

Sobre as especulações para 2026, ele desconversa e deixa em aberto.

“Olha, tem novos caminhos, novos projetos, vai acontecer naturalmente. Eu estou feliz, realizado no trabalho que eu faço, e serei, pelo menos mais uma vez, candidato a deputado estadual”, afirmou o parlamentar.