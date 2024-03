Dia da Mulher: APCD Regional realiza programação especial em comemoração à data

A APCD-RMC (Associação Paulista de Cirurgiões Dentista Regional Mogi das Cruzes) realiza, nos dias 7, 8 e 9 de março, uma programação especial em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Com o tema “Essencial: quebrando barreiras e conquistado espaços”, o evento tem o objetivo de amplificar a conscientização sobre os desafios e conquistas das mulheres. O cronograma inclui ações de promoção do empreendedorismo, do bem-estar físico e da saúde bucal.

As atividades serão abertas no dia 7 de março, a partir das 17 horas, com a realização de uma feira de artesanato e empreendedoras da região, a ser promovida na sede da APCD-RMC, no bairro do Mogilar. O evento é aberto ao público em geral. No mesmo dia, ainda será realizada palestra da publicitária Dani Manna, que tem mais de 26 anos de experiência e falará sobre o tema “Mulher x Profissional, a dose certa nas redes sociais”. As vagas são limitadas e destinadas a cirurgiãs-dentistas da região e convidadas.

No dia 8 de março, quando oficialmente comemora-se o Dia Internacional da Mulher, a APCD-RMC promoverá, em parceria com a Prefeitura de Mogi das Cruzes, uma palestra orientativa voltada a mulheres atendidas na rede municipal de Saúde. O evento será realizado nas dependências do Pró-Hiper, a partir das 10 horas. A conselheira do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP), Roberta Spinosa, é palestrante com mais de 25 anos de experiência em atendimentos odontológicos e vai abordar o tema “A Saúde Bucal das Mulheres”.

“Há diversa fases da vida em que o público feminino precisa redobrar a atenção para os cuidados com a boca, como, por exemplo, adolescência, gestação e menopausa. As alterações hormonais desses períodos possuem impactos diretos na saúde bucal, sendo importante que as pacientes tenham acesso às informações para que possam buscar por atendimento odontológico adequado", pontua Roberta Spinosa.

Para fechar a programação, no dia 9 de março, a APCD-RMC se junta Associação Brasileira de Mulheres Dentistas para promover uma caminhada de mulheres no Parque Centenário. A iniciativa será realizada em diversas regiões do país e Mogi das Cruzes se juntará a essa corrente de conscientização pela igualdade de gênero e fortalecimento da solidariedade feminina. Com apoios da Prefeitura, por meio Secretaria Municipal de Esportes, e do cirurgião-dentista Cid Cury, a caminhada é aberta ao público em geral e mulheres de toda a região do Alto Tietê poderão participar.

Serviço/programação:

07/03 (quinta-feira)

17h - Feira de Artesanato e Empreendedoras aberta ao público em geral

20h - Palestra com Dani Manna para convidadas e associadas

Local: sede da APCD-RMC

08/03 (sexta-feira)

10h – Palestra com dra. Roberta Spinosa, palestrante e conselheira do CROSP, sobre “Saúde Bucal das Mulheres”

Local: Pró-Hiper

09/03 (sábado)

10h - Caminhada em parceria da Associação Brasileira de Mulheres Dentistas (ABMD)

Local: Parque Centenário de Mogi das Cruzes