Dia Internacional das Mulheres terá rock, poesia e amor com Dâmi Guita

O Teatro Vasques, em Mogi das Cruzes, será palco, no dia 8 de março, a partir das 19h30, para uma noite de muito rock, poesia e amor com a artista Dâmi Guita. A ocasião é especial. É rock 'n roll, é o lançamento de um projeto solo, o EP 'Sou Prisma, Sou Canal'. É o Dia Internacional das Mulheres, é homenagem à Pitty e à todas as brasileiras empoderadas.



Muitos ouvidos vão encontrar nostalgia no som de Dâmi, que contém lembranças de um tempo em que o rock era o veículo dos sentimentos e das críticas de diferentes gerações. O show começa já com esse tom, com a autoexplicativa - porém ainda assim potente e surpreendente - 'Trilha Rock (Rock And Roll)'.

Não cabe muito spoiler, mas neste momento, logo no início da apresentação, o público vai perceber que o título do EP de Dâmi faz muito sentido. Afinal, em 'Sou Prisma, Sou Canal' - financiado pela Secretaria de Cultura e Turismo de Mogi das Cruzes, por meio do edital Nº 028/2022, gravado no Estúdio Municipal de Áudio e Música (Emam)-, ela se expõe, como um rio que transborda, mas transborda de poesia, ritmo, melodia, harmonia e amor. E, no palco, as luzes vão revelar tudo isso, como estivessem sobrepostas a um prisma.

De 2003 para cá, quando Dâmi começou na música, são 21 anos de estrada. No início, aos 12 anos, ainda de forma amadora ela tocava por lazer e se apresentava na escola. Então conheceu e se tornou amiga da guitarra elétrica, se apresentou em igrejas, tocou com profissionais veteranos, deu aulas, fundou bandas, tocou na noite. Se descobriu artista.

Com muito para cantar, decidiu agora experimentar a carreira solo, em um pacote de inéditas que começam com o tom do rock e logo depois fazem um apelo aos ouvintes. É o que pede 'Se Liberta', a segunda faixa, por exemplo.

Na sequência, 'Alecrim Aranha', que terá as participações de Alissa Vianna e Marcelo Gil, falam de um amor que "foi embora, sem de despedir", deixando ""lembranças de um passado". A música é marcada pela batida dançante e o clima de saudade, com a celebração de quem compreendeu e entende que o "presente é mais que bom".

Já com a tecladista Juliana Cardoso Rodrigues e o músico compositor Vinni Cândido, o clima fica mais praiano. É "Praia, Brisa, Amores e Amizades", que flerta com o reggae e também com o rap, com a mensagem de que ter "amigos ao redor é o nosso bem maior".

A próxima faixa é 'Viajantes', melódica, aposta em gaita para trazer a ideia de que todos nós somos viajantes em uma mesma caminhada chamada vida. E a última é 'Pico do Urubu', composta por Rui Pociano, em referência ao tradicional ponto turístico de Mogi das Cruzes. Mas o show não acaba aí, porque é hora do já mencionado tributo à Pitty.

Nos anos 2000, quando celulares ainda não eram tão versáteis quanto atualmente, as noites de uma ainda menina chamada Dâmi Guita eram acompanhadas pelo rádio. E as estações, não importa qual fossem, tocavam as músicas de Pitty, baiana influente, mulher empoderada, artista referência, ícone do rock nacional.

É a mesma Pitty que contribuiu para o estilo de composição da artista de Mogi, que fala de amor, mas sem "sofrência"; e que faz críticas, sem papas na língua, mas na medida certa. No repertório de homenagem estão os hits 'Sua Estante', Admirável Chip Novo', 'Semana que Vem', 'Memórias', 'Teto de Vidro', 'Eu Quero Sempre Mais', com a participação de Vital de Souza, 'Quem Vai Queimar?' e 'Me Adora'.

Para aproveitar tudo isso ao vivo, o ingresso é como Dâmi Guita define: "a preço de bala Juquinha". São R$ 20 por pessoa ou R$ 10 para a meia entrada, com compra online disponível na plataforma Sympla. O link é https://www.sympla.com.br/evento/dami-guita-lancamento-do-ep-sou-prisma-sou-canal-show-especial-pitty/2343726 e também será possível adquirir no dia 8 de março, na bilheteria do Teatro Vasques, na rua Dr. Corrêa, 515, Centro de Mogi das Cruzes.