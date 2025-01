Eduardo Boigues destaca resgate do 'sentimento de pertencer' em Itaquá

O prefeito reeleito de Itaquá, Eduardo Boigues, tomou posse nesta quarta-feira para o seu segundo mandato a frente da Prefeitura.

Durante seu discurso, o mandatário destacou que o principal legado é o de resgate do “sentimento de pertencer” da população.

“Eu poderia falar que o nosso legado é a segurança, com uma das guardas mais bem equipadas do Estado. Ou da Educação, com a entrega de mais de 30 equipamentos públicos. Mas o principal legado é que conseguimos entrar no coração no itaquaquecetubense. Resgatamos o sentimento de pertencer da população”, afirmou o prefeito.

Ele falou que o legado deixado é de que a população voltou a sentir orgulho da sua cidade. “Hoje a população sabe cobrar e no futuro os prefeitos terão que atender as demandas da sociedade. Itaquá não é mais uma cidade largada como já foi um dia”, afirmou.

Em sua fala, Boigues também agradeceu a parceria com Marcello Barbosa, secretário de Governo e “braço direito” seu.

“Conheço e falo diariamente com Marcello há 10 anos. Ele é muito importante, não apenas pela realização de projetos, mas pelo lado político. Ele me ajuda muito no pensamento político”, explicou.

O prefeito também falou de Rogério Tarento, seu vice, que “considera como um irmão”.

Tarento, em sua fala, também falou em legado de pertencimento que o povo de Itaquá tem desde o início da gestão Boigues.

“O cidadão não acreditava mais na cidade. E hoje, essa reconquista da confiança do povo, representou os 91% dos votos. Não bastava ganhar, tínhamos que garantir uma liderança", disse.

Boigues se emocionou no início da fala ao citar um ocorrido, nesta quarta-feira, com sua filha, que sofreu um acidente e precisou ser socorrida. A esposa de Boigues, Mila, não compareceu à posse também devido o incidente.

Vereador

A cerimônia de posse também ficou marcado pela definição do novo presidente.

O vereador Dr Roque é o novo presidente. Luiz Coutinho será o 1º secretário. Diego Estilo Raro assume como 1º vice-presidente. E Cesar Diniz como 2º vice-presidente. Professor Gilberto Tico é o 2º secretário e Cowboy Edimar o 1º vice-secretário.

Dr. Roque destacou os feitos de Boigues na Prefeitura. “Boigues mudou a cara de Itaquá, mesmo sem ter apoio da classe política há quatro anos. Tenho certeza que o povo pode esperar muito mais nesses próximos quatro anos de gestão”, afirmou.