Eduardo Boigues inaugura comitê e reforça continuidade da gestão que transformou Itaquá

O prefeito de Itaquaquecetuba-SP, Delegado Eduardo Boigues (PL), deu o pontapé inicial à sua campanha à reeleição, na manhã deste sábado (17/8), durante a inauguração de seu comitê político. O QG fica no antigo prédio do Habib’s (estrada de Santa Isabel, 3.055 – Jardim Nova Itaquá).

Ao lado do candidato a vice-prefeito, Rogério Tarento (PSD), dos postulantes a vereador da aliança partidária que defende a recondução da atual gestão no comando da cidade, além de correligionários e lideranças locais, Boigues reforçou o compromisso de dar continuidade ao trabalho de transformação de Itaquá, que teve início em janeiro de 2021, quando foi empossado prefeito do município:

“Quando as pessoas falam de Itaquaquecetuba, hoje é com orgulho. Esse sentimento não existia aqui antes. E a Política é o único instrumento capaz de restituir isso para a nossa população. A ideia é continuarmos trabalhando como fizemos nestes últimos quatro anos, para que a cidade se mantenha na rota do desenvolvimento, com direito a oportunidades, qualidade de vida e serviços públicos que funcionem, de fato”, destacou.

O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), André do Prado (PL), também compareceu ao evento. Na oportunidade, o deputado estadual valorizou a presença dos candidatos a vereador da frente ampla de Boigues, ao passo em que afirmou que, com pouco mais de 186 postulantes ao Legislativo nas ruas, é possível que o delegado seja eleito em primeiro turno, como aconteceu em 2020:

“Me sinto parte desta nova Itaquá. É uma nova cara na gestão e um novo jeito de administrar a cidade. A responsabilidade quanto à viabilização da continuidade de tudo isso é de todos nós”, reforçou o parlamentar.

A coligação de Boigues e de Tarento, “Força que faz Itaquá Avançar”, abarca 13 partidos (PL, Avante, MDB, PSD, Democracia Cristã, Progressistas, PMN, PSDB / Cidadania, PSB, União Brasil, Republicanos e PMB) e é a maior do Alto Tietê e uma das maiores, também, do estado de São Paulo.

Na sequência da cerimônia, Boigues elogiou a parceria da cidade com o deputado estadual e com o PL:

“A gente não chegou aqui sozinho. Contamos com a parceria de grandes deputados, como é o caso do presidente da Assembleia Legislativa do Estado, o André (do Prado), que tem compromisso conosco, assim como o maior partido do País, o PL”, ressaltou.



Em seu discurso, o candidato a vice-prefeito do delegado relembrou o início de sua parceria com Boigues, há mais de uma década:

“Era o começo de uma trajetória vencedora, que, hoje, elevou o nome de Itaquaquecetuba e resgatou a autoestima da população. Onde houver gente, estaremos lá para falar do nosso projeto, do nosso desejo de continuar o que já fizemos e fazemos nesta gestão. Nossa trajetória, a minha e a do Eduardo (Boigues), começou lá atrás e seguirá adiante com muito foco e determinação por Itaquá”, ressaltou Tarento.

Ao fim da solenidade, o candidato à reeleição convidou a esposa, a primeira-dama Mila Boigues, ao palco. O postulante à vice na chapa do delegado também estava acompanhado da mulher, Bianca Guglielmo Tarento.



Espaço Kids e Acessibilidade

O comitê eleitoral do PL em Itaquá é 100% acessível. A estrutura, que fica no Jardim Nova Itaquá, conta com rampas, em vez de escadas, por exemplo. A localização estratégica também chama a atenção. O QG está situado em região de fácil acesso, inclusive para quem faz uso do transporte público.

O espaço ainda foi montando pensando nos pequenos - tem ala kids, com brinquedos infantis.

Campanha

Pouco antes da cerimônia de inauguração do comitê, que reuniu cerca de mil pessoas, Boigues falou sobre regras da campanha eleitoral com o time de candidatos ao Legislativo.