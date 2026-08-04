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Jornal Diário de Suzano - 01/08/2026
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Educação de Ferraz realiza entrega de materiais pedagógicos a 32 unidades escolares

Ao todo, 32 unidades escolares estão recebendo os novos itens que auxiliarão no desenvolvimento dos bebês e das crianças em sala de aula

04 agosto 2026 - 14h07Por de Ferraz
Ao todo, 32 unidades escolares estão recebendo os novos itens que auxiliarão no desenvolvimento dos bebês e das crianças em sala de aulaAo todo, 32 unidades escolares estão recebendo os novos itens que auxiliarão no desenvolvimento dos bebês e das crianças em sala de aula - (Foto: Vinicius Cavalcante/SecomFV)

A Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou a aquisição de mobiliários e materiais pedagógicos para os alunos da Educação Infantil. Ao todo, 32 unidades escolares estão recebendo os novos itens que auxiliarão no desenvolvimento dos bebês e das crianças em sala de aula.

 O objetivo da aquisição é fortalecer a qualidade da Educação Infantil, considerando o desenvolvimento integral das crianças e respeitando as necessidades e especificidades de cada etapa dessa fase da educação.

Cada material foi selecionado de acordo com a faixa etária, com intencionalidade pedagógica, visando proporcionar ambientes educativos que favoreçam as interações, as brincadeiras e as múltiplas experiências de aprendizagem, essenciais para o desenvolvimento infantil.

Entre os itens, estão: kit de fantoches de animais, kit de cilindro vazado, carriola infantil, bambolê, jogo quebra-cabeça, jogo de alfabeto, caixa de encaixe de alfabeto, caixa de encaixe de formas geométricas, boneca branca, boneca preta, carrinhos, entre outros. Destaca-se que alguns materiais foram selecionados especificamente para atender às necessidades das crianças da faixa etária de 0 a 3 anos, como a caixa de blocos Pikler, a rampa, a gangorra e o triângulo articulado, favorecendo o aprimoramento motor, a autonomia e as explorações próprias da infância.

Para a Secretária Municipal de Educação, Paula Trevizolli, os novos materiais trarão benefícios significativos e enriquecedores para a aprendizagem das crianças.

"As crianças precisam de equipamentos de boa qualidade que ajudem no desenvolvimento integral. Esses novos materiais serão um diferencial na construção de uma educação de qualidade na cidade", relatou.

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