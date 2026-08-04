Secretaria de Transportes passa atender em nova sede na região central a partir desta terça-feira

A Prefeitura de Poá, por meio da Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana, inicia nesta terça-feira (4) o atendimento ao público em sua nova sede, localizada na Rua Herculano Duarte Ribas, 205, na região central, ao lado do Centro de Segurança Integrada (CSI) e do Terminal Rodoviário Ayrton Senna. O novo endereço reúne, em um único espaço, os setores administrativos, técnicos e de atendimento ao público, oferecendo mais comodidade, acessibilidade e agilidade na prestação dos serviços à população.

A Secretaria deixa o endereço da rua Visconde do Rio Branco, 55, no Jardim Santa Cruz, e passa a funcionar em um prédio totalmente reformado, que conta com acessibilidade e estrutura adequada para receber a população. O atendimento ao público permanece de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

No novo espaço estarão reunidos os setores administrativos, técnicos e de atendimento ao público, permitindo mais agilidade nos processos internos e facilitando o acesso dos cidadãos aos serviços relacionados ao trânsito e à mobilidade urbana. Além da localização estratégica na região central, o prédio é atendido por diversas linhas do transporte público, tornando o deslocamento mais prático para quem precisa utilizar os serviços da pasta.

A mudança também permitirá um novo aproveitamento do imóvel onde funcionava a secretaria, na rua Visconde do Rio Branco, 55. Parte do espaço passará a abrigar a futura Unidade Básica de Saúde (UBS) da Vila Perracini, ampliando os serviços de saúde no bairro e no Jardim Santa Cruz, e reforçando o compromisso da administração municipal com a otimização dos prédios públicos em benefício da população.

O prefeito Saulo Souza destacou que a transferência representa um avanço tanto para a mobilidade urbana quanto para a Saúde do município. “Estamos entregando uma Secretaria mais moderna, acessível e em uma localização estratégica, facilitando o acesso da população aos serviços de trânsito e mobilidade urbana. Ao mesmo tempo, damos uma nova finalidade ao antigo prédio, que será transformado na futura UBS da Vila Perracini. É uma iniciativa que demonstra nosso compromisso com a boa gestão dos espaços públicos, oferecendo mais qualidade no atendimento e ampliando os investimentos em áreas essenciais para a cidade”, afirmou.

O secretário municipal de Transportes e Mobilidade Urbana, Tiago Correa, destacou que a nova sede foi planejada para oferecer mais comodidade e eficiência no atendimento à população. “A mudança representa um avanço importante para a Secretaria, pois passamos a contar com um espaço mais moderno, acessível e em uma localização estratégica, facilitando o acesso dos moradores aos nossos serviços. Com uma estrutura mais adequada para o atendimento ao público e para o trabalho das equipes administrativas e técnicas, conseguiremos oferecer um serviço cada vez mais ágil e de qualidade à população”, ressaltou.