Alto Tietê tem ao menos 30 candidatos: 14 a deputado federal, 15 a estadual e 1 ao Senado

O Alto Tietê contabiliza, até agora, 30 candidatos para a disputa das eleições neste ano.

São 14 nomes para deputado federal e 15 para deputado estadual, além de um para senador. (Veja a tabela abaixo)



Um dos prazos mais importantes do calendário eleitoral, a realização das convenções, se iniciou no dia 20 de julho. Seguem até quarta-feira (5 de agosto).



É quando partidos políticos e federações partidárias estarão autorizados a deliberar sobre a formação de coligações e a escolher oficialmente suas candidatas e seus candidatos para as Eleições Gerais de 2026.

Neste ano, o eleitorado vai às urnas para eleger os ocupantes dos cargos de presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador, senador (duas vagas), deputado federal e deputado estadual ou distrital.



De acordo com os prazos eleitorais, 15 de agosto é o último dia para que partidos políticos, federações e coligações registrem formalmente as suas candidaturas junto à Justiça Eleitoral.



Já no dia 16 de agosto será o início da propaganda eleitoral geral nas ruas e na internet.



A propaganda eleitoral na internet pode ser realizada em sites de candidatas e candidatos, partidos, federações e coligações, bem como em blogs, redes sociais, aplicativos de mensagens e outras plataformas digitais, observadas as regras previstas na legislação.



PARTIDOS



Entre candidatos a deputados estadual e federal, o PL está na frente com oito nomes; o Podemos tem cinco; o Republicanos tem quatro; o PSOL tem três; o PSB tem dois; o PSD quatro; Progressistas, PT, União Brasil e Novo têm um candidato cada.