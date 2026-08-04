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Jornal Diário de Suzano - 01/08/2026
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Região

Alto Tietê tem ao menos 30 candidatos: 14 a deputado federal, 15 a estadual e 1 ao Senado

Um dos prazos mais importantes do calendário eleitoral para a realização das convenções se iniciou no dia 20

04 agosto 2026 - 05h00Por Edgar Leite - da Reportagem Local
Alto Tietê contabiliza, até agora, 30 candidatos para a disputa das eleições neste anoAlto Tietê contabiliza, até agora, 30 candidatos para a disputa das eleições neste ano - (Foto: Regiane Bento/Arquivo DS)

O Alto Tietê contabiliza, até agora, 30 candidatos para a disputa das eleições neste ano.
São 14 nomes para deputado federal e 15 para deputado estadual, além de um para senador. (Veja a tabela abaixo)


Um dos prazos mais importantes do calendário eleitoral, a realização das convenções, se iniciou no dia 20 de julho. Seguem até quarta-feira (5 de agosto).


É quando partidos políticos e federações partidárias estarão autorizados a deliberar sobre a formação de coligações e a escolher oficialmente suas candidatas e seus candidatos para as Eleições Gerais de 2026. 
Neste ano, o eleitorado vai às urnas para eleger os ocupantes dos cargos de presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador, senador (duas vagas), deputado federal e deputado estadual ou distrital. 


De acordo com os prazos eleitorais, 15 de agosto é o último dia para que partidos políticos, federações e coligações registrem formalmente as suas candidaturas junto à Justiça Eleitoral.


Já no dia 16 de agosto será o início da propaganda eleitoral geral nas ruas e na internet.


A propaganda eleitoral na internet pode ser realizada em sites de candidatas e candidatos, partidos, federações e coligações, bem como em blogs, redes sociais, aplicativos de mensagens e outras plataformas digitais, observadas as regras previstas na legislação.


PARTIDOS


Entre candidatos a deputados estadual e federal, o PL está na frente com oito nomes; o Podemos tem cinco; o Republicanos tem quatro; o PSOL tem três; o PSB tem dois; o PSD quatro; Progressistas, PT, União Brasil e Novo têm um candidato cada.

 

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