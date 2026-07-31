Prefeitura autoriza início da obra do hotel Ibis em Suzano

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação, liberou nesta sexta-feira (31/07) o alvará que autoriza o início da construção de uma unidade do hotel Ibis na região central do município. O empreendimento representa um importante investimento para a cidade e deverá impulsionar a economia local, ampliar a estrutura de hospedagem e contribuir para a atração de turistas e empresários.

Os detalhes do projeto foram apresentados ao prefeito Pedro Ishi e ao secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis Vieira, durante reunião realizada na última terça-feira (28/07) com o CEO da PPA Real Estate, Rafael Freire, e o gerente de Desenvolvimento de Novos Negócios da Accor, grupo hoteleiro responsável pela marca Ibis, Ariovaldo Souza Junior.

O novo hotel será construído em um ponto estratégico da região central. A localização garante proximidade com a estação de trem de Suzano e acesso facilitado à rodovia Índio Tibiriçá (SP-31), que possibilita o deslocamento para a região do ABC Paulista e à rodovia dos Imigrantes (SP-160). Com a futura conclusão das alças de acesso ao Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21), o empreendimento também terá uma ligação mais rápida com a capital paulista e outros municípios da Região Metropolitana de São Paulo.

O projeto prevê que o hotel terá aproximadamente 6 mil metros quadrados de área construída. A unidade será composta por dez pavimentos e contará com 144 apartamentos, ampliando significativamente a capacidade de hospedagem disponível no município, além de sala de reunião, restaurante e academia.

Com inauguração prevista para 2030, o empreendimento deverá atender tanto visitantes que chegam à cidade a negócios quanto turistas interessados nas atrações locais e regionais. Suzano conta com parques aquáticos, templos religiosos, áreas verdes e equipamentos culturais e de lazer que recebem visitantes de diferentes cidades.

A chegada de uma rede hoteleira de projeção internacional também deverá estimular outros setores da economia, como comércio, alimentação, transporte, turismo e prestação de serviços, além de contribuir para a geração de empregos durante as fases de construção e funcionamento.

O CEO da PPA Real Estate afirmou que o crescimento econômico do município e sua localização foram determinantes para a escolha da cidade. “Suzano apresenta um desenvolvimento consistente e está localizada em uma região estratégica, com conexões importantes para a capital e para diferentes pontos do Estado. Identificamos um grande potencial para a implantação do empreendimento e acreditamos que o hotel contribuirá para acompanhar e fortalecer esse processo de expansão”, declarou Rafael Freire.

O secretário Elvis Vieira destacou que a liberação do alvará representa mais uma conquista para o desenvolvimento da cidade. “A chegada de uma rede reconhecida internacionalmente demonstra a confiança dos investidores no crescimento de Suzano. A administração municipal vem trabalhando para criar um ambiente favorável aos novos empreendimentos, garantindo segurança nos processos e planejamento para que a cidade continue avançando de maneira estruturada”, afirmou.

O prefeito Pedro Ishi ressaltou os impactos positivos que o novo hotel deverá proporcionar para o município. “Este é um investimento muito importante para Suzano, que vai ampliar nossa capacidade de receber empresários, turistas e visitantes, além de movimentar diversos setores da economia e gerar novas oportunidades. A chegada do Ibis mostra que nossa cidade está preparada para continuar crescendo, atraindo grandes empreendimentos e se consolidando cada vez mais como referência no Alto Tietê”, finalizou.