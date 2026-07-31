Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 31 de julho de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 31/07/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Prefeitura autoriza início da obra do hotel Ibis em Suzano

Empreendimento terá 144 apartamentos e deverá fortalecer a economia local com a atração de turistas, empresários e novos investimentos

31 julho 2026 - 18h19Por De Suzano
Prefeitura autoriza início da obra do hotel Ibis em SuzanoPrefeitura autoriza início da obra do hotel Ibis em Suzano - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação, liberou nesta sexta-feira (31/07) o alvará que autoriza o início da construção de uma unidade do hotel Ibis na região central do município. O empreendimento representa um importante investimento para a cidade e deverá impulsionar a economia local, ampliar a estrutura de hospedagem e contribuir para a atração de turistas e empresários.

Os detalhes do projeto foram apresentados ao prefeito Pedro Ishi e ao secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis Vieira, durante reunião realizada na última terça-feira (28/07) com o CEO da PPA Real Estate, Rafael Freire, e o gerente de Desenvolvimento de Novos Negócios da Accor, grupo hoteleiro responsável pela marca Ibis, Ariovaldo Souza Junior.

O novo hotel será construído em um ponto estratégico da região central. A localização garante proximidade com a estação de trem de Suzano e acesso facilitado à rodovia Índio Tibiriçá (SP-31), que possibilita o deslocamento para a região do ABC Paulista e à rodovia dos Imigrantes (SP-160). Com a futura conclusão das alças de acesso ao Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21), o empreendimento também terá uma ligação mais rápida com a capital paulista e outros municípios da Região Metropolitana de São Paulo.

O projeto prevê que o hotel terá aproximadamente 6 mil metros quadrados de área construída. A unidade será composta por dez pavimentos e contará com 144 apartamentos, ampliando significativamente a capacidade de hospedagem disponível no município, além de sala de reunião, restaurante e academia.

Com inauguração prevista para 2030, o empreendimento deverá atender tanto visitantes que chegam à cidade a negócios quanto turistas interessados nas atrações locais e regionais. Suzano conta com parques aquáticos, templos religiosos, áreas verdes e equipamentos culturais e de lazer que recebem visitantes de diferentes cidades.

A chegada de uma rede hoteleira de projeção internacional também deverá estimular outros setores da economia, como comércio, alimentação, transporte, turismo e prestação de serviços, além de contribuir para a geração de empregos durante as fases de construção e funcionamento.

O CEO da PPA Real Estate afirmou que o crescimento econômico do município e sua localização foram determinantes para a escolha da cidade. “Suzano apresenta um desenvolvimento consistente e está localizada em uma região estratégica, com conexões importantes para a capital e para diferentes pontos do Estado. Identificamos um grande potencial para a implantação do empreendimento e acreditamos que o hotel contribuirá para acompanhar e fortalecer esse processo de expansão”, declarou Rafael Freire.

O secretário Elvis Vieira destacou que a liberação do alvará representa mais uma conquista para o desenvolvimento da cidade. “A chegada de uma rede reconhecida internacionalmente demonstra a confiança dos investidores no crescimento de Suzano. A administração municipal vem trabalhando para criar um ambiente favorável aos novos empreendimentos, garantindo segurança nos processos e planejamento para que a cidade continue avançando de maneira estruturada”, afirmou.

O prefeito Pedro Ishi ressaltou os impactos positivos que o novo hotel deverá proporcionar para o município. “Este é um investimento muito importante para Suzano, que vai ampliar nossa capacidade de receber empresários, turistas e visitantes, além de movimentar diversos setores da economia e gerar novas oportunidades. A chegada do Ibis mostra que nossa cidade está preparada para continuar crescendo, atraindo grandes empreendimentos e se consolidando cada vez mais como referência no Alto Tietê”, finalizou.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Cultura exibe documentários produzidos por alunos da oficina 'Jovens Olhares'
Cidades

Cultura exibe documentários produzidos por alunos da oficina 'Jovens Olhares'

'Baby, me Leva!' promove novo evento de adoção de animais neste domingo
Cidades

'Baby, me Leva!' promove novo evento de adoção de animais neste domingo

Prefeitura apresenta diagnóstico socioterritorial para orientar políticas públicas em Suzano
Cidades

Prefeitura apresenta diagnóstico socioterritorial para orientar políticas públicas em Suzano

Suzano recebe 167&ordm; Fórum Regional em Saúde do Trabalhador do Alto Tietê
Cidades

Suzano recebe 167º Fórum Regional em Saúde do Trabalhador do Alto Tietê

Projeto 'Educando pela Cidade' contempla 527 crianças na semana de retomada das atividades
Cidades

Projeto 'Educando pela Cidade' contempla 527 crianças na semana de retomada das atividades

TCE e MP querem esclarecimentos sobre falhas sucessivas em trens
Cidades

TCE e MP querem esclarecimentos sobre falhas sucessivas em trens