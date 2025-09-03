Educadores de Suzano recebem palestra de José Moran

A Unidade Regional de Ensino de Suzano promoveu, na última sexta-feira (29), no Complexo Educacional Mirambava, a palestra “Como tornar a aprendizagem mais interessante?”, ministrada pelo professor e pesquisador José Moran, uma referência nacional em inovação educacional. Na ocasião, professores, gestores e autoridades da região trocaram relados sobre suas trajetórias.

Moran falou sobre a importância de uma educação que valoriza o afeto, a escuta e a humanização. Segundo ele, os avanços tecnológicos jamais substituirão o trabalho docente, pois são os professores que estabelecem os vínculos afetivos capazes de tornar a aprendizagem significativa.

“Foi uma manhã extremamente inspiradora, repleta de reflexões sobre educação, inovação e o papel transformador dos professores”, disse a Professora Especialista em Currículo (PEC) Núbia Miranda da Silva. Já a PEC Paula Margarete Alves afirmou que a palestra “ampliou sua visão sobre o papel do educador, reafirmando a importância de ensinar com empatia e abertura ao novo”.

Entre as autoridades presentes, a Secretária de Educação de Suzano, Renata Priscila, representando o Prefeito Pedro Ishi, ressaltou que a fala de Moran reforça os compromissos locais com a inovação pedagógica sem perder de vista a essência das relações humanas. Já a Secretária de Educação de Ferraz de Vasconcelos, Paula Trevizolli, destacou o acolhimento como elemento fundamental no processo educativo. “O professor lembrou que acolher é um aspecto humano insubstituível, capaz de gerar confiança e criar um ambiente propício ao aprendizado”.

O coordenador da Unidade Regional de Ensino de Suzano, Leonardo Hernandez Felício, celebrou o sucesso do evento: “Receber José Moran foi motivo de grande alegria. Sua fala ressignifica o sentido de educar e fortalece nosso compromisso com uma educação cada vez mais humana e transformadora”.

Além disso, o momento foi marcado pela entrega das placas às escolas que conquistaram Ouro e Diamante no Saresp 2024, reforçando o reconhecimento ao trabalho coletivo e ao compromisso com a excelência na educação pública.