Em um ano e meio, Itaquá forma 2,1 mil alunos em cursos e workshops

A Prefeitura de Itaquaquecetuba segue investindo em conhecimento e capacitação. Desde o início de 2023, a Secretaria de Desenvolvimento Social e o Fundo Social de Solidariedade formaram 2.117 alunos em cursos profissionalizantes e workshops pela Casa de Cursos e pelo Centro de Capacitação Profissional.



Os espaços funcionam como centros de capacitação para os moradores que desejam empreender e obter uma formação básica, oferecendo a possibilidade de adquirir conhecimentos direcionados. Após a formação, os alunos estão prontos para atuar no mercado de trabalho.



Na Casa de Cursos, somente em 2023, 638 alunos se formaram. Neste ano foram 326. Até o fim de 2024, a expectativa é que mais 524 estudantes completem as atividades.



O equipamento oferece cursos de corte e costura, artesanato, depilação, manicure, barbeiro, extensão de cílios, confeitaria, panificação, modelagem, costura industrial, design de sobrancelhas, maquiagem e massoterapia.



O espaço também promove workshops de empreendedorismo, tranças, unhas em gel e penteados. Inaugurada em abril de 2022, a Casa de Cursos funciona de segunda a sexta, das 8h às 17h.



Já no Cecapi, em 2023, 850 alunos concluíram seus cursos e neste ano foram mais 303. O local, inaugurado em dezembro de 2022, oferece cursos de gastronomia, barbearia, design de sobrancelhas, extensão de cílios, maquiagem, alongamento de unhas, banho e tosa e martelinho de ouro.



"A capacitação profissional é uma ferramenta potente de transformação social. Com esses cursos, oferecemos a chance de crescimento pessoal e profissional para muitas pessoas que, de outra forma, não teriam acesso", disse a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Mila Prates.



O secretário de Desenvolvimento Social, Gabriel Rocha, destacou que as capacitações abrem um leque de possibilidades. "É uma forma de promover a inclusão e o empoderamento dos cidadãos. A formação oferecida abre portas para o empreendedorismo, fortalecendo a economia local e mudando vidas."



O prefeito Eduardo Boigues celebrou o marco. "Investir em conhecimento é investir no futuro da nossa cidade. Por meio de cursos gratuitos, estamos proporcionando oportunidades para que nossos cidadãos possam se qualificar e encontrar melhores posições no mercado de trabalho", completou.