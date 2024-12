Emissão de CNH na região cresce 2,84% em outubro, aponta Detran

O Alto Tietê obteve um leve aumento de 2,8%na emissão de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em outubro. Os dados são do Departamento Estadual de Trânsito (Detran). De acordo com o departamento, foram 17.585 CNHs emitidas na região no mês passado. Em 2023, no mesmo período, foram 17.098 emissões do documento. Segundo os dados do Detran, o número de motoristas cresceu em oito das dez cidades da região.

Mogi das Cruzes, com 5.175 novos motoristas, lidera o ranking . De acordo com o Detran, a cidade obteve uma leve queda. Em outubro de 2023, foram 5.197 emissões. No entanto, o Detran informou que os números de Salesópolis são contabilizados no município.

Em segundo, aparece Itaquaquecetuba. Neste ano, 3.644 motoristas emitiram a CNH. Em 2023, foram 3.471 condutores. A cidade é seguida de perto por Suzano, que registrou 3.236 CNHs emitidas, obtendo também um leve aumento. No mesmo período, em 2023, foram 3.152.

Ferraz de Vasconcelos e Poá também tiveram aumento. Em Ferraz, 1.678 motoristas emitiram o documento, enquanto que em outubro deste ano foram 1.694. Poá, por sua vez, registrou 1.179 em 2023 e 1.285 no mês passado.

Na sequência, Arujá obteve queda. De 1.167, em outubro de 2023, para 1.152 no mês passado. Ainda entre as cidades que tiveram aumento, aparece Santa Isabel, com 665 novos condutores. No ano passado, foram 643 emissões do documento.

Os números de Guararema e Biritiba Mirim também cresceram. Em Guararema, o número subiu de 376 para 423. Já em Biritiba Mirim o número saltou de 235 para 311 motoristas.