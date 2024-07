Emissão de CNH no Alto Tietê diminui 15,3% em 2024

O número de emissões de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) diminuiu 15,3% neste ano. Os números são do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP).

A comparação é das emissões feitas entre os meses de janeiro e junho de 2023 e 2024.

Os dados são referentes às dez cidades da região: Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano.

Ao todo, foram emitidas 110.689 CNHs nos primeiros seis meses de 2023. No mesmo período deste ano, foram feitas 93.732 emissões pelo departamento.

Em todos os meses de 2024 os números diminuíram em comparação com os mesmos meses do ano passado. A maior queda foi em maio. No quinto mês do ano de 2023, foram 19.151 emissões na região, enquanto em 2024 foram 14.422, uma diminuição de 24,6%.

Em janeiro de 2023, foram emitidas 19.170 CNHs. A queda em 2024 foi de 3,15%, já que foram 18.565 emissões. Em fevereiro a diferença é de 9,5%: 17.485 em 2023 e 15.823 em 2024.

No mês de março deste ano, o Detran emitiu 15.008 carteiras, um número 23,9% menor que os 19.722 do mesmo mês de 2023. Nos meses de abril, foram 17.287 emissões em 2023 e 15.331 em 2024. A diferença é de 11,3%.

Para finalizar, o mês de junho do ano passado teve 17.874 emissões de CNH. Enquanto isso, no sexto mês de 2024 foram emitidas 14.583 CNHs. A redução de um ano para o outro foi de 18,4%.