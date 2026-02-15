Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 14/02/2026
Escola de Samba Raízes é campeã do Carnaval de Ferraz na volta dos desfiles de Rua após 13 anos

Escola foi a terceira a se apresentar na apresentação deste sábado, dia 14 de fevereiro

15 fevereiro 2026 - 12h33Por De Ferraz
Juliana Delfino recebe troféu como presidente da Escola VencedoraJuliana Delfino recebe troféu como presidente da Escola Vencedora - (Foto: Divulgação)

A Escola de Samba Raízes, um projeto cultural da Casa de Cultura Raízes, venceu o Carnaval 2026 de Ferraz de Vasconcelos na volta dos desfiles de rua após 13 anos.

A apresentação ocorreu neste sábado, dia 14 de fevereiro, na Rua Godofredo Osório Novaes, na altura dos números 96 ao 125.

Este ano, a escola trouxe para a avenida o samba-enredo “Do Festival Ao Trabalho Social, Raízes Canta A Sua História De Igualdade”, enfatizando o seu legado de trabalho social na cidade de Ferraz de Vasconcelos.

A presidente da escola Juliana Delfino comemorou a vitória. "Foi um Carnaval de resgate para a história da nossa cidade", disse, aproveitando para fazer agradecimento a todos os integrantes da escola.

O Projeto Cultural Escola de Samba Raízes surgiu em 2007 com o objetivo de trabalhar, por meio da arte, a consciência negra, o respeito a todas as formas de existência, a convivência harmônica social e a igualdade.

Suas cores representativas são verde, preto, branco e laranja. O mascote do pavilhão é o Mamute, animal de origem africana que representa fortaleza, ancestralidade e coletividade.

 

