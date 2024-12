Evento conecta Terceiro Setor e traz mapeamento do cenário no Alto Tietê

A primeira edição do “Café, Projetos e Terceiro Setor do Alto Tietê”, realizado pela instituição sem fins lucrativos Rede Pocante, com apoio da Soulcial, Sincomércio e Prefeitura de Mogi das Cruzes, traçou um panorama geral do Terceiro Setor na região. O evento, que ocorreu no Pipa Hub, em Mogi das Cruzes, no último dia 3 de dezembro, resultou ainda em algumas ações concretas, com o objetivo de fortalecer a comunidade e obter mais e melhores oportunidades. Contou com a presença de entidades sociais, empresas, setor público e órgãos de classe de várias cidades do Alto Tietê. A próxima edição do evento está prevista para 30 de janeiro de 2025.

A Presidente e Gestora de projetos da Rede Pocante, Maria Letícia Vale, liderou um workshop em que foi realizado o “Mapeamento de cenário do ecossistema de impacto socioambiental”, com a participação de todos os presentes sobre os desafios enfrentados no setor. Em seguida, o co-CEO da Soulcial, Rodrigo Morales, compartilhou a vivência da startup na captação de recursos e sobre a Nota Fiscal Paulista.

O resultado concreto foi uma visão de fortalecimento da comunidade e uma série de ações propostas pelas entidades, que serão acompanhadas nas próximas edições. “Foi um momento único e rico que deixou a mensagem de comunhão e união de forças para seguir juntos, fortalecendo o terceiro setor e resolvendo problemas sociais”, disse a co-CEO da Soulcial Juliana Bertin.

Entre os participantes, Wellington Morais, do Instituto Sementinha, celebrou a iniciativa: “Tive o prazer de participar do evento que foi realizado hoje pela manhã. Sabemos que o trabalho em conjunto e a soma dos talentos nos levam a outro patamar. Uma sociedade organizada é muito mais potente!! E estamos vendo essa semente sendo plantada em nossa região, através do café promovido hoje.”

Luciane Vieira, diretora-geral da Associação Comunitária e Educativa Rádio Caramelo Taiá, também compartilhou sua experiência: “No primeiro encontro do Café, Projetos e Terceiro Setor da Rede Pocante que aconteceu no dia 03 de dezembro de 2025 no Pipa Hub em Mogi das Cruzes só posso dizer que foi incrível. Tive o prazer de compartilhar conhecimento, com os colegas que, assim como eu, fazem trabalho voluntário em suas associações. Quero agradecer a equipe Pocante que nos recebeu com muito carinho e acolhimento. Ansiosa para o próximo encontro.”

Segundo os organizadores, o objetivo do evento, que deve ocorrer mensalmente, é fomentar a capacitação para profissionais e instituições ligadas ao Terceiro Setor. Tem também um forte apelo de conexão, sendo um espaço para trocas, aprendizados e criação de novas iniciativas e projetos conjuntos. A Rede Pocante, fundada no Espírito Santo (ES), é referência no Terceiro Setor e Ecossistema de Impacto, e tem como princípio tornar as instituições mais autônomas, autênticas e resilientes. Mais informações no Instagram @redepocante_sp.