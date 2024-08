Expo Aflord de Arujá vai oferecer workshops com orientações para cultivo e controle de pragas

Para ajudar as pessoas a cuidarem das suas flores e plantas, em casa, de maneira mais eficaz, serão promovidos durante a 31ª Expo Aflord de Arujá workshops gratuitos para essa finalidade. Os temas são bem variados e visam ensinar como escolher as plantas adequadas para o clima e espaço disponível, técnicas para preparar o solo para plantio, como plantar sementes, mudas e transplantar plantas já crescidas, rega adequada para diferentes tipos de plantas, uso de substratos, técnicas de poda, dicas para cultivar plantas dentro de casa, incluindo luz, umidade e cuidados específicos, controle de pragas e muitas outras dicas práticas para o dia a dia. A Expo Aflord acontece nos dias 17, 18, 24, 25 e 31 de agosto e 1º de setembro, na cidade de Arujá. O evento é realizado pelos produtores rurais associados à Associação dos Floricultores da Região da Via Dutra (Aflord), na Estrada Av. Pl do Brasil, s/nº - Km 4,5 - PL, Arujá. Sábado e domingo funciona das 8h30 às 18 horas.

Os workshops serão ministrados pelo engenheiro agrônomo Gaspar Yamasaki, criador de conteúdo do Canal Cultivando, que já que conta com mais de um milhão de inscritos no youtube. O canal ganhou popularidade pelas dicas que oferece para quem quer fazer o cultivo de plantas e flores.

Os workshops serão gratuitos para os visitantes da Expo Aflord e acontecem em três horários às 10h30, às 14h e 15h30, com exceção ao primeiro sábado (17) do festival, que devido abertura oficial, não haverá o horário da manhã. As aulas acontecem no Pavilhão de Vendas da festa.

Confira a programação dos workshops

17/08 - sábado



14:00 Transforme suas orquídeas: Replantio e Cuidados

15:30 Dicas e Segredos das Hortas em Vasos

18/08 - domingo

10:30 Cultivo de Frutíferas em vasos

14:00 Plantas de Interior: Guia de Cuidados Essenciais

15:30 Cuidados Essenciais para Orquídeas

24/08 - sábado

10:30 Os Segredos das Suculentas Saudáveis

14:00 Pragas no jardim: Como identificar e resolver

15:30 Escolha os Melhores Adubos para Suas Plantas

25/08 – domingo

10:30 Entenda os Substratos

14:00 Plantas de Interior: Guia de Cuidados Essenciais

15:30 Melhore o solo do seu jardim

31/08 - sábado

10:30 Estimule a Floração das Suas Plantas

14:00 Pragas no jardim: Como identificar e resolver

15:30 Dicas para as orquídeas florescerem

01/09 – domingo

10:30 Técnicas de Multiplicação de Plantas

14:00 Urban Jungles: Crie uma floresta na sua casa

15:30 Escolha os Melhores Substratos para as suas plantas

Outras experiências para os visitantes

A Expo Aflord de Arujá também oferece outras opções de lazer e entretenimento para os visitantes. Tem uma programação cultural e artística com shows de dança japonesa, taiko (tambor japonês), cantores nikkeis e outras manifestações culturais, como concurso de cosplay e show de mágica. Ampla praça de alimentação com pratos da culinária oriental e outros, com mais de 30 boxes para o visitante escolher onde fazer sua refeição.

Pavilhão de Exposição decorado com mais de 10 mil vasos de flores. Neste ano, o espaço vai destacar os jardins dos cinco continentes, adaptando o cenário com flores diversas da região.

E quem gostar do viu, poderá levar para casa a preços bem populares, pois as flores e plantas serão comercializadas diretamente pelo produtor.

A Expo Aflord também tem um centro de negócios com 100 estandes, venda de importados, produtos agrícolas, entre outros.

Os ingressos para a Expo Aflord já podem ser adquiridos no site oficial do evento: www.expoaflord.com.br. Outras informações telefone/whatsapp: (11) 4655-4227.