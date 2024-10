Fabrício Augusto Celebra 10 Anos de Fotografia com Exposição "Trajetos e Trajetórias" em Ferraz

O fotógrafo e documentarista ferrazense Fabrício Augusto comemora 10 anos de

carreira com a abertura da exposição "Trajetos e Trajetórias: Uma Década de Fotografia". A

exposição será realizada no dia 9 de novembro no recém-inaugurado Centro Cultural

Castelo Zenker, a partir das 14h, marcando Fabrício Augusto como o primeiro artista a

expor neste importante espaço, que simboliza a rica história da cidade de Ferraz de

Vasconcelos.

Vindo de uma realidade humilde, Fabrício Augusto revela que começou sua jornada

fotográfica em 2014, utilizando apenas um aparelho celular. Ele destaca a relevância do uso

dessa ferramenta até os dias de hoje para a construção do seu trabalho. Iniciou sua

trajetória fotografando principalmente a rua e seus desdobramentos como cidade e

sociedade - pauta que mais tarde serviria como ideia central para criação e ideia dos seus

três filmes já estreados.

Ressalta que esse período da sua vida desempenhou um papel

crucial em sua trajetória para pensar arte e cultura, e principalmente para se reconhecer

sendo um artista da imagem. A sua ida precoce aos 14 anos a cidade de São Paulo se deu

na necessidade de contribuir para o sustento familiar, além disso, desejava conquistar sua

primeira câmara fotográfica, que se concretizou em 2016, com o apoio de sua mãe.

A segunda fase de sua carreira foi marcada por uma forte ligação e influência com o teatro,

onde começou a fotografar peças utilizando uma câmera semi-profissional. A sua ligação

com essa manifestação artística se mantém até hoje em seus principais trabalhos, onde já

teve a oportunidade de trabalhar com importantes grupos e coletivo teatrais, entre eles,

destaca o Teatro da Pombagira, Coletivo Estopô Balaio e o Teatro da Neura que carrega um

laço estreito e já fotografou - e também produziu, mais de dez peças teatrais do grupo.

Destaca algumas peças importantes durante sua trajetória: “Anatomia do Fauno”, “Meninos

Também Amam”, “A Última Virgem”, Viúva, Porém Honesta, “A Morta Mais Linda da

Cidade”, “Sábado de Aleluia”, “Alguns Destes E Seu Parente?” e “XAWARA”.

Com influência do teatro, sua paixão pela fotografia de palco e shows o levou a trabalhar

com artistas nacionais renomados, como: Criolo, Emicida, Tássia Reis, LuedjI Luna,

Gilsons, Letrux, Bia Ferreira, Bruno Capinan, Jorge Aragão, entre outros, já enquanto morou

no Canadá trabalhou e fotografou artistas internacionais como a banda colombiana INDUS,

Sonic Griot e Matt Somber.

Mais recentemente, Fabrício Augusto se dedicou à fotografia documental, transitando entre

fotografia e audiovisual, resultando em três filmes: "O Som do Silêncio", que aborda o

isolamento social durante a pandemia; "A Vida Real", que retrata a recuperação social após

o confinamento (ambos contemplados e premiados em editais públicos) e "Os Fios do

Sertão", que aborda sua afetividade com o Ceará, selecionado para o prestigiado festival de

cinema independente 1Minuto. Como destaque sendo documentarista, seu filme "Todo

Menino É Um Rio", filmado no no sertão Ceará, que retrata o importante e emblemático Rio

Jaguaribe e seus desdobramentos para a população em suas margens, esse importante

trabalho também gerou uma exposição fotográfica na Biblioteca Municipal de Ferraz de

Vasconcelos José Andere, com recorde de público em 2022, no mesmo ano, estreou o filme

com exibição única no Cinema Municipal Wilma Bentivegna, em Suzano.

Fabrício já expôs seus trabalhos em locais diversos, como Centro Cultural Grajaú, Teatro

Municipal de Poa, Casa de Cultura de São Rafael, Centro Cultural Embu Guaçu, Escola

Livre de Teatro, Espaço Opereta, Espaço N de Arte Cultura, Centro Cultural Octo Marques e

Museu da Imagem e do Som de Araraquara.

Como destaque durante sua trajetória, em 2024, foi convidado pelo Museu das Favelas

para participar da exposição itinerante “Favela é Giro”, que inclui suas obras “A Vida Real”

(audiovisual) e “O Aniversário do Diabo” (fotografia), que passará por diversas cidades

espalhadas pelo Brasil, incluindo Ferraz de Vasconcelos em fevereiro de 2025.

Além dos seus diversos trabalhos fotográficos, Fabrício Augusto desenvolve dois trabalhos

autorais significativos: “Meu Corpo E”, que promove a aceitação do corpo nu como ato

político, e “TransCidades”, que destaca histórias da comunidade trans e travestis.

Do teatro à fotografia de palco. De projetos autorais com temáticas do corpo nu e a

importância da comunidade trans e travestis à fotografia documental. De Criolo e Emicida a

INDUS e Matt Somber. Do Ceará a São Paulo. Do Brasil ao Canadá, a exposição "Trajetos

e Trajetórias" trará imagens emblemáticas e importantes dos últimos dez anos, incluindo

obras inéditas e registros de seu intercâmbio cultural em Toronto entre 2023 e 2024. O

espaço ainda contará também com uma sala totalmente dedicada aos seus trabalhos

audiovisuais, e com uma festa de abertura comandada pelo DJ Jaylasse, com o melhor da

música brasileira, num dia que promete ser um marco para a trajetória do artista.