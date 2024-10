Ferraz comemora 71 anos com desfile cívico nesta segunda-feira

Cerca de duas mil pessoas devem desfilar nesta segunda-feira (14), no desfile cívico em comemoração aos 71 anos do aniversário de Ferraz de Vasconcelos. A programação preparada pela Prefeitura começa às 10 horas na Avenida Brasil, no coração da cidade. O evento resgata a importância de cultivar a história e a memória cívica, política e valorizando e enaltecendo o povo ferrazense.

A prefeita Priscila Gambale e o vice-prefeito Daniel Balke, vereadores e secretários deverão comparecer e prestigiar a solenidade. Um palco será montado em frente à Praça da Independência e a concentração para quem irá desfilar ficará na rua Otávio Rodrigues Barbosa, paralela.

Estão confirmados para o desfile os policiais motorizados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros; da Guarda Civil Municipal de Ferraz e as GCMs de Poá, Itaquá e Guarulhos; Bombeiro Mirim; o Proerd (Programa de Resistência e Combate às Drogas); alunos das escolas municipais, estaduais e particulares; as secretarias de Educação, Esporte, Cultura; o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (Compir); Desbravadores; secretarias de Assistência Social; Saúde, Favelas, Meio Ambiente; banda convidada; a equipe do Samu; carros antigos e as motos do Zapata.