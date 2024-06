Ferraz dá início às comemorações do Junho Violeta Contra a Violência da Pessoa Idosa

A Secretaria de Saúde de Ferraz de Vasconcelos deu início hoje (06) as ações do ‘Junho Violeta’ de conscientização contra a violência da pessoa idosa. A Unidade Básica de Saúde (UBS) da Vila Jamil foi a primeira unidade a realizar ações em comemoração ao tema.

Uma palestra sobre violência contra idoso foi realizada e os idosos que são do grupo do Hiper Dia de controle da pressão arterial realizaram atividades físicas como é sempre feito na unidade. Além de como identificar a situação de violência contra o idoso, os pacientes ainda praticaram exercícios acompanhados pelas instruções da equipe para promover a saúde física como exercícios para ganhar força nas mãos, braços, pernas e evitar dores na coluna.

As 13 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município realizarão atividades até o final deste mês. A programação inclui roda de conversa, palestra e até arraiá com a participação dos idosos atendidos pelas unidades. O objetivo é reforçar a importância sobre o tema.

Além disso, as equipes nas unidades também capricham e aproveitam o tema para elaborar painéis informativos sobre o Junho Violeta. O painel fica bem chamativo geralmente na recepção de cada unidade.

A próxima atividade está prevista para o dia 10 de junho, a partir das 9 horas, na UBS Lucas Simplício Deliesposti, no Jardim Rosana que promoverá roda de conversa e no dia 14, uma palestra e o arraiá da Saúde. Na UBS do CDHU, haverá a abordagem sobre tipos de violência contra o idoso, negligência e abandono, exploração financeira, canais de denúncia e conscientização, participação da E-Multi e enfermeiros.