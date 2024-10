Ferraz de Vasconcelos celebra aniversário com desfile cívico

A população ferrazense acordou nesta segunda-feira, 14 de outubro, celebrando o 71º aniversário de emancipação político-administrativa do município. Para celebrar a data, mais de 5 mil pessoas, entre público e envolvidos, participaram de um desfile cívico. O evento ocorreu na Avenida Brasil, região Central.

O Corpo Musical da Polícia Militar do Estado de são Paulo abrilhantou o desfile com apresentações musicais durante a passagem das alas. Dispositivos motorizados da PM, Corpo de Bombeiros e Guarda Civil Municipal (GCM) arrancaram aplausos da multidão e o aceno de inúmeras crianças que acompanham atendas aos pelotões que passavam.

Além dos veículos, a Segurança Pública trouxe o Projeto Bombeiro Mirim, alunos participantes do Proerd e GCMs convidados das cidades de Itaquaquecetuba, Guarulhos e Poá.

A Secretaria de Educação levou mais de 900 pessoas para cruzar o palco das autoridades, entre alunos e organizadores, trazendo alas temáticas de Educação Infantil, Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, entre outras.

As alas da Cultura e Esportes trouxeram alunos de todas as idades que participam dos cursos e atividades dos equipamentos públicos municipais. Apresentações da Fanfarra Municipal de Ferraz de Vasconcelos (FAMUFE), coral Ferraz Melody, Fanfarra dos Veteranos da Escola Estadual Edir do Couto Rosa e a Banda Dora Peretti (Mogi das Cruzes) causaram uma explosão de alegria com as apresentações musicais.

Desfilaram também alas das secretarias de Favelas, Meio Ambiente, Assistência Social, Saúde, conselhos municipais e ONGs da cidade.

O evento foi marcado pela presença da realeza ferrazense, no qual contou com a participação das rainhas e princesas da Uva, a saber: Isadora Nicásio (Rainha), Isabella Rocha (2ª Princesa), Inês Campollina (Rainha 60 +) e Mariza Cabral (1ª princesa 60 +). A Miss Afro 2024, Roberta Rodrigues, brilhou no desfile com toda a sua espontaneidade e fineza. Também estiveram presente Kailany Guedes (princesa da Cia de Cavalos Lord) e Marzon Matos, montando um Manga-Larga Marchador.

Ao fim do desfile, a ala do SAMU, expositores de carros antigos e o motoclube Zapata encerram a festa na mesma proporção contagiante em que foram iniciados os trabalhos.

Participaram do evento a Chefe do Executivo, Priscila Gambale, juntamente com os seus secretários municipais e os vereadores Alexandro Silva (Teteco), Álvaro Costa (Kaká), Claudio Ramos, Claudio Squizato, Ewerton Cardoso (o Diretor Everton) e Hodirlei Martins (o Mineiro).