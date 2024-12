Ferraz está com matrículas abertas para EJA 2025

Os interessados em retomarem os estudos em 2025 já podem fazer a matrícula do Programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA). A ação é gerenciada pela Secretaria de Educação de Ferraz de Vasconcelos e as inscrições serão realizadas até as vagas serem preenchidas.

Neste ano, o programa faz parte do “Pacto pela Superação do Analfabetismo e Qualificação da Educação de Jovens e Adultos”, que amplia a oferta de matrículas e eleva a escolaridade, com o objetivo de assegurar o direito à educação para jovens, adultos e idosos. Na cidade de Ferraz de Vasconcelos, o comportamento do analfabetismo é significativo. Hoje existem no município 5.468 pessoas com 15 anos ou mais que não sabem ler e escrever, em comparação ao número de alfabetizados, com 136.435 pessoas.

Popularmente conhecida como supletivo, a EJA é destinada a maiores de 15 anos que não concluíram o ensino fundamental e a partir dos 18 anos que não finalizaram o ensino médio. As aulas são realizadas no período noturno e contempla do 1º ao 9º ano do ensino fundamental.

Para participar é necessário fazer a matrícula em uma das quatro Escolas Municipais de Educação Básica (Emebs) participantes do programa: Helmuth Louis Baxmann, localizada na Avenida Imperial, 65, no Parque São Francisco; Professor Ruy Coelho, na rua Júlio de Mesquita Filho, s/n, Jardim San Giovani, Halim Abissamra, na Avenida Jacira Teixeira de Camargo, s/n, na Vila Arbame, e Nurimar Martins Hiar, Avenida dos Multirantes, s/n, no Jardim Itajuíbe.

As inscrições são feitas das 9 às 16 horas, ou das 19 às 20 horas. Os moradores devem realizar o cadastro prévio com o nome completo, série escolar pretendida e telefone para contato. No ato do atendimento, a apresentação do documento original com foto, comprovante de endereço e comprovante de escolaridade é obrigatória.