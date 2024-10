Ferraz prepara desfile cívico e atividades para comemorar o aniversário da cidade

A menos de uma semana para a comemoração dos 71 anos de emancipação político-administrativa da cidade de Ferraz de Vasconcelos no próximo dia 14 de outubro, a programação de aniversário do município foi divulgada pela Secretaria Municipal de Cultura.

A programação inclui o Dia das Crianças, que será comemorado no sábado (12), das 14 às 18 horas na Praça do Centro de Convenções, no centro, com uma oficina pipa e com materiais reciclados, brinquedos infláveis, apresentações de dança e música com o Dj Unicórnio e o professor Hemilson e as alunas do Centro de Arte e Cultura (CAC).

No domingo, dia 13, haverá um Encontro de Fuscas e Carros antigos na Avenida Quinze de Novembro, a partir das 9 horas. E no aniversário de Ferraz, no dia 14, um grande desfile cívico-militar com a apresentação da Banda da Guarda Civil Municipal (GCM), Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, na Avenida Brasil, no Centro.

O desfile começa às 10 horas e contará com a apresentação dos alunos das escolas municipais, secretarias da Prefeitura de Ferraz, projetos sociais e finalizando com carros antigos e motos do Zapata. E a tradicional distribuição de bolos também será realizada após o evento.

Castelo Zenker

De quinta a domingo, das 10 às 17 horas acontece no Centro Cultural Castelo Zenker, no Jardim Castelo, a exposição “Ferraz Antiga” com elementos que ajudam a contar a história da cidade. Em uma das salas, toda a cultura nordestina que ajudou a desenvolver a cidade. É a primeira exposição do castelo transformado pela Prefeitura de Ferraz após anos de abandono e vandalismo.

Além disso, o público pode conferir fotos antigas contando a história de Ferraz, a Festa da Uva Fina, os principais personagens da política e até a partitura com a letra do Hino de Ferraz, entre outros objetos interessantes como o primeiro projetor.