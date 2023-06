Ferraz promove melhorias na Avenida Santos Dumont

A iniciativa surgiu após diversas demandas de moradores, motoristas e pessoas que caminham pela região, mas que demonstraram preocupações devido aos veículos estacionados em ambos os lados da via, uma vez que a avenida em questão é de mão dupla, neste trecho.

A equipe de sinalização potencializou os serviços no local, no período diurno e noturno, com a pintura de faixas de pedestres, setas indicativas e colocação de mais placas de regulamentação, advertência, indicação, dentre outras. Vale salientar que o trecho da Avenida Santos Dumont (até o Parque Municipal Nosso Recanto), terá sentido único a partir das 00 horas desta sexta-feira, 30 de junho.

O titular da pasta, Marcelo Dearo, comentou sobre as ações. “No intuito de melhorar a fluidez do tráfego e a segurança de todos, foram instaladas placas de sinalização, mais faixas de pedestres e um dos lados da via que ficará com sentido único não poderá estacionar. Essas mudanças facilitarão na circulação de veículos que passam pelo local, ciclistas e pedestres, promovendo assim mais segurança e conservação das vidas, foco primordial”, disse o secretário.

Mais informações, basta entrar em contato com a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana pelo número 4674-4000.

Com base em dados estatísticos, em consonância a elaboração do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável (PLANMOB) e, após um vasto estudo técnico, a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana realiza melhorias viárias na Avenida Santos Dumont, na região da Vila Maria Rosa, no intuito de preservação da vida de condutores e pedestres.